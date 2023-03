Uragano Sassari, Varese spazzata via

La Dinamo, senza Robinson e Jones, gioca un match straordinario e spazza via Varese grazie ad una difesa pazzesca, guidata da Raspino e Kruslin. Dowe è micidiale, Diop concretizza tutto, Sassari fa la differenza nei recuperi e nei rimbalzi offensivi, Ross tolto dal gioco, il Banco rimane sola al 4° quarto posto, ribaltando lo scarto con i lombardi. 23 punti per Dowe, 22 punti con 30 di valutazione per Diop. Capolavoro tattico di Bucchi.

DINAMO – VARESE 102-73 (27-21/ 51-42/ 83-46)

LE STATISTICHE COMPLETE DEL MATCH

MVP: RASPINO premiamo lui per la grandissima partita difensiva della Dinamo che spazza via Varese e toglie Ross dal gioco

CHIAVI DEL MATCH: La difesa di Raspino e della squadra su Ross e sugli esterni di Varese, il 32-4 del 3° quarto

La Dinamo senza Robinson e Jones infortunati, cerca la grande impresa contro la Varese da corsa di Matt Brase. Chi vince rimane al 4° posto solitario della classifica. Bucchi parte con Raspino in quintetto insieme a Kruslin, Bendzius tocca le 100 presenze con la maglia della Dinamo, il Commando dei tifosi che compie 20 anni di vita ha consegnato una t-shirt celebrativa al presidente della Dinamo Stefano Sardara e al figlio Francesco, amministratore delegato

APPROCCIO SASSARI

Raspino cerca di andare faccia a faccia su Ross, Dowe parte fortissimo con 6 punti nei primi 2 minuti, la Dinamo aggredisce Varese, si prova a togliere il ritmo ai lombardi, Sassari allunga 12-5. La squadra di Brase gioca a ritmi frenetici, il Banco non fa canestro da 3 punti ma è viva e sfrutta, dopo il 15-7, Bucchi prova a ruotare e gestire la panchina, Gentile dalla lunetta porta il Banco sul 21-15 ma Varese è micidiale in transizione. Due triple di Johnson e Reyer pareggiano il conto, ma Sassari riesce sempre a rispondere colpo su colpo, Gentile costruisce il mini vantaggio del 10’ (27-21).

LA DINAMO RESISTE

La Dinamo prova a riallungare con Gentile in doppia cifra (29-21), ma Varese è sempre pronta ad attaccare e ricucire, Caruso e Brown firmano il parziale di 10-2 (31-29). Gentile claudicante esce, Raspino è pazzesco in difesa, Bucchi usa tutta la panchina nonostante le pesanti assenze, Diop con due tuffi e un tap-in riporta il Banco avanti (35-29). Varese capitalizza i rimbalzi offensivi con la tripla di Brown, ma Diop è pazzesco, Sassari aiuta sulle penetrazioni centrali e recupera palloni, Brase costretto a chiamare time out sul contropiede con tap – in di Diop (13 punti per lui e 43-34). 9 rimbalzi in attacco, 5 recuperi tengono sempre vivo il Banco, Dowe fa canestro da 3 punti e punisce Varese, che rintuzza con Ross, Bucchi vuole parlarci su (49-40), Dowe sulla sirena con un canestro in acrobazia regala il 51-42 dell’intervallo.

Tutte e due le squadre con 3/13 da 3 punti, Sassari avanti con i recuperi, i rimbalzi offensivi 11 e con la precisione dalla lunetta (12/14).

STRAORDINARIA DINAMO

La Dinamo approccia benissimo in difesa il 3° quarto, aggredisce Varese, lotta su tutti i palloni, Bendzius e Dowe confezionano il massimo vantaggio sul 58-42 e time out di Brase. Continua a difendere Sassari, Raspino mostruoso, il parziale è incredibile di 20-0, Varese alle corde, Bendzius con una tripla infila il coltello (73-42 al 26’). Il primo canestro del 3° quarto i lombardi lo segnano su interferenza dopo 7 minuti, il Banco continua a spingere, buttarsi per terra e sporcare tutti i tiri di Varese, il break è mostruoso 32-4, la Dinamo ha le mani sul match (83-46) con 111-42 di valutazione.

SESTA DI FILA

Brown esce per 5 falli, Sassari continua a difendere anche se gestendo le forze, Brase toglie Ross cancellato dalla coppia Raspino – Kruslin, al 32’ Bucchi chiama time out per tenere altissima la concentazione (87-50). Negli ultimi si mettono in luce i giovanni Librizzi e Pisano che firma il punto numero 100, Sassari in carrozza chiude 102-70 dimostrando ancora una volta di essere in una condizione incredibile nonostante le assenze.

Sassari, 18 marzo 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna