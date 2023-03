Varese bombarda Pesaro e vince con Brown protagonista

Sul parquet del palazzetto di Masnago Varese ritrova Pesaro dopo la sconfitta nei quarti di finale della coppa Italia con l’obbiettivo di sfatare il tabù che la vede sempre perdente con le squadre che la precedono in classifica. Il match è impostato fin da subito su alti ritmi offensivi e difese non molto blindate. Dopo i primi minuti di sostanziale equilibrio Varese riesce grazie a Brown e Ross a scavare il gap che vale il +11 del primo quarto. Pesaro, anche grazie alle energie nervose che coach Repesa riesce a trasmettere ai suoi, inizia il secondo quarto con il giusto piglio affidandosi alla mano caldissima di Abdur Rahkman che a suon di punti, 21 nel solo primo tempo, riporta in parità i suoi a metà secondo quarto, complice un momento no di Varese in attacco. Nel secondo tempo cambiano gli interpreti offensivi con Totè e Delfino che tengono Pesaro costantemente in scia a Varese che si affida ai canestri di Johnson.

PRIMO QUARTO: Brown inaugura match con una tripla dall’angolo a cui risponde prontamente Visconti. Partita fin da subito dai ritmi alti con le squadre che trovano facilmente il canestro, dopo 3′ di gioco il punteggio è già di 14-8. Brown segna dall’arco il 19-12 di metà quarto con le squadre che hanno rallentato dopo il forcing iniziale. Con 3′ ancora da giocare è sempre la tripla di Brown a muovere il punteggio 26-14 e time-out per Repesa. Il tap in di Owens sulla sirena è il canestro del 34-23.

SECONDO QUARTO: De Nicola segna la tripla di inizio quarto, Abdur Rahkman risponde, ancora dall’arco Librizzi. Percentuali altissime in attacco per entrambe le squadre e con 7′ sul cronometro il punteggio è già di 46-33. Pesaro stringe le maglie in difesa e riesce a tornare -8 con i punti Abdur Rahkman. E’ semore un. Abdur Rahkman entrato di prepotenza in partita a segnare per Pesaro e a riportarlo ad un solo possesso di vantaggio 49-48 con 4′ sul cronometro del quarto, il libero di Moretti vale il pari. Due schiacciate di Owens rilanciano l’attacco biancorosso che aveva faticato negli ultimi minuti permettendo il rientro di Pesaro. Cheatman segna dopo una bella azione pesarese 56-54. Un canestro del solito Abdur Rahkman sulla sirena accorcia le distanze e il primo tempo si chiude sul 62-59.

TERZO QUARTO: Kravic segna in penetrazione, per Varese si sblocca Johnson. Cheatman segna il pari pesarese. Due belle azioni di Brown e Johnson riportano avanti Varese, a metà quarto il punteggio è di 74-68 con schiacciata di Owens in contropiede. Ress segna da sotto il canestro del +10 varesino e la successiva tripla di Johnson convince Repesa a chiamare time out per parlare con i suoi. Delfino e Moretti riportano i pesaresi sotto la doppia cifra di svantaggio usciti dal minuto. 88-80 il punteggio del quarto caratterizzato dai canestri di Johnson per Varese e Totè per Pesaro.

QUARTO QUARTO: Woldentesae e Reyes segnano per Varese. Totè e Delfino tengono a contatto Pesaro, ma sembra che l’energia per entrambe le squadre stia iniziando a scarseggiare con scelte forzate da parte dei due attacchi che sbattono sulle difese. Canestri di Johnson e Kravic per il 97-87 di metà quarto. Kravic ne mette 4 di fila per i suoi 99-92 con 3′ da giocare. Moretti mette la tripla del meno 6, ma la bomba di Owens da la tranquillità della vittoria a Varese. Il finale è di 110-99.

MVP Basketinside.com: Brown 27pts.