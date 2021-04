DE’ LONGHI TREVISO BASKET – OPENJOBMETIS VARESE 94-103 (28-25, 52-46, 77-79)

TREVISO: Mekowulu 18, Imbrò 2, Sokolowski 12, Logan 18, Russell 16, Akele 8, Piccin ne, Chillo 5, Bartoli ne, Lockett 6, Vildera 9.

VARESE: Douglas 16, Ruzzier 11, Strautins 14, Scola 24, Beane 13, Morse 4, De Nicolao 8, De Vico ne, Ferrero 7, Egbunu 6.

I QUINTETTI

Treviso: Russell, Logan, Sokolowski, Akele, Mekowulu.

Varese: Ruzzier, Douglas, Strautins, Scola, Egbunu.

PRIMO PERIODO

Parte forte Treviso sull’asse Russell – Mekowulu e dopo due minuti i punteggio è sul 9-4 per i padroni di casa, con coach Bulleri ha chiamare immediatamente il primo time out. Al rientro in campo Ruzzier guida i suoi al pareggio con un gran assist per Egbunu e un gioco da tre punti (11-11). Il match viaggia sui binari della parità, con le difese a lasciare ampio spazio agli attacchi, e proprio non vedendo la giusta aggressività nella propria metà campo, Menetti interrompe il gioco per parlare con i suoi (18-18, 4:45). Nella seconda metà di frazione entrambi gli allenatori danno spazio alle seconde linee, le difese si alzano di livello e gli attacchi faticano maggiormente a trovare la via del canestro. Il primo quarto si conclude con il canestro di Beane al quale risponde Imbrò dalla lunetta, fissando il punteggio sul 28-25.

SECONDO PERIODO

La De’ Longhi si riporta immediatamente a +5 con il canestro di Vildera ben servito da capitan Imbrò. Chillo però concede un gioco da 4 punti a Ferrero che riporta i lombardi a -1 (30-29). Il lungo bolognese si rifà immediatamente con una tripla che dà il là ad un parziale di 5-0 (35-29). Ci pensa Scola ad interrompere il tutto, ma è solo un fuoco di paglia e i padroni di casa allungano ulteriormente con Russell e Sokolowski, ora TVB è a +8 (41-33, 5:00). Guidati dall’eterno Scola, gli ospiti rientrano fino al -4 (41-37). Gli attacchi tornano a fare la voce grossa e la bimane di Egbunu convince definitivamente Menetti a chiamare time out (46-42, 2: 17). Le strigliate del coach di Palmanova sortiscono il loro effetto: un recupero difensivo e una tripla di Logan. Bulleri non vuole far prendere troppa fiducia alla De’ Longhi e risponde con un contro time out (49-42). Per l’ultima azione Treviso schiera una zona 3-2, ma Beane sorprende tutti dal rimbalzo offensivo e chiude il primo tempo riportando i suoi a -6 sul 52-46.

TERZO PERIODO

Il terzo periodo si dimostra ancora punto debole trevigiano: l’inerzia di inizio secondo tempo è tutta in mano ai biancorossi che in meno di tre minuti e mezzo trovano la parità a quota 57. La Openjobmetis non si ferma più e il solito Scola, con due liberi, riporta i suoi a +2 (59-57, 6:00). Le facce spaesate dei propri giocatori convincono Menetti a chiedere un time out discrezionale (60-64). La nebbia sembra alzarsi dai volti trevigiani, aumenta la grinta difensiva e la tripla in transizione di Logan sembra aver suonato la sveglia, riportando i suoi nuovamente a +1 (65-64). Le redini della contesa sono tornate in mano ai padroni di casa, il loro parziale sale a 9-0 prima che De Nicolao batta un colpo con un gioco da 3 punti. Il quarto prosegue sui binari dell’equilibrio e all’alba degli ultimi dieci minuti il tabellone dice 77-79 Varese, grazie al buzzer beater di Beane.

QUARTO PERIODO

I primi due minuti dell’ultima frazione scorrono via rapidi a suon di botta e risposta tra le due formazioni, con la De’ Longhi a riportarsi avanti seppur di una sola lunghezza (82-81). L’equilibrio sembra interrompersi con il jumper di Russell per il +3 trevigiano, con Bulleri a chiamare time out immediato (84-81, 7:00). Al rientro in campo i lombardi piazzano un 0-6 con le triple di De Nicolao e Strautins, costringendo questa volta Menetti ad interrompere il gioco (84-87, 6:15). Varese continua a macinare triple, questa volta è il turno di Scola che allunga il vantaggio fino a +6 (84-90). Il vento della partita sembra definitivamente soffiare a favore della nave varesina, che con 3 minuti da giocare si trova sul +9 (88-97). La De’ Longhi è in confusione e la Openjobmetis mette entrambe le mani sulla contesa, interrompendo così la striscia di sei vittorie consecutive di Treviso. Vince Varese 94-103 che compie un grande passo in ottica salvezza.

MVP BASKETINSIDE

Scola 24 punti, 80% dal campo, 3 rimbalzi, 25 di valutazione.