Varese è arrembante e batte Venezia nel fortino di Masnago

Settima giornata e sul parquet di Masnago si consuma la 100° sfida tra la Openjobmetis Varese e la Umana Reyer Venezia. Il palazzetto è gremito con i varesini che premiano l’inizio di stagione spumeggiante della squadra di coach Brase. Venezia si presenta senza Bramos, organico al completo per la squadra di casa. Prima della palla a due le contendenti sono appaiate in classifica e per entrambe il match è un’occasione importante per stare attaccate al terzetto composto da Milano, Bologna e Tortona che guida la classifica. L’avvio di match risente del peso della posta in palio con gli attacchi di entrambe le squadre che sembrano inceppati e punteggi decisamente bassi. Il match si sblocca solamente verso il termine del primo quarto grazie alla vivacità portata da Reyes all’attacco varesino. Il buon momento del messicano unito all’ingresso in partita con canestri importanti di Ross e Woldetensae permettono a Varese di mettere a segno il primo forcing biancorosso che vale il massimo vantaggio sul 37-25. La Reyer fatica a reagire e trova spesso canestro solo al termine dei 24′. Venezia è brava a stare attaccata alla partita e a inizio secondo tempo in un paio di azioni grazie a Tessitori ricuce il gap. Tutti i secondo 20′ sono in continuo sorpasso e controsorpasso con la partita che si risolve solo nel finale grazie alla maggiore determinazione biancorossa. Per Venezia è pesata l’uscita prematura di Watt per 5 falli e il nervosismo da ciò derivato che ha tolto alla squadra di De Raffaele la lucidità nel momento clou.

PRIMO QUARTO: Watt è il primo a muovere il punteggio della gara mettendo a segno due liberi, per Varese risponde Brown con due punti in penetrazione. Mani fredde e percentuali molto basse, dopo 3′ il punteggio è di parità 4-4. Reyes sblocca l’attacco varesino con una schiacciata dopo un azione corale, De Raffaele preoccupato dal nervosismo dei suoi (bisticcio con doppio antisportivo tra Watt e Caruso) chiama time out. A metà quarto il punteggio è ancora basso e fermo sul 6-6. Moraschini mette la tripla che vale il vantaggio di Venezia a 2′ dalla fine sul 13-14, Reyes in penetrazione firma il contro sorpasso. E’ Reyes il bomber varesino del quarto, per lui 8 punti a referto, il quarto si chiude con uno sfondamento fischiato a Brown in contropiede, la sirena suona prima che Andrea De Nicolao possa completare l’azione di tiro, il punteggio rimane di 20-16.

SECONDO QUARTO: E’ il solito Reyes a segnare per i biancorossi seguito a ruota da Woldetensae, massimo vantaggio Varese. Watt e Granger ricuciscono per i lagunari. Le percentuali in attacco si alzano improvvisamente con l’Openjobmetis che trova con continuità il canestro da oltre l’arco. Owens sporca un passaggio in attacco di Venezia e Ross corre in contropiede + 10 Varese con 6.24 sul cronometro del quarto. Il match procede in equilibrio con Varese che riesce a tenere aperto il gap e il primo tempo si chiude 47-39.

TERZO QUARTO: Johnson segna e riporta Varese sul +10. Freeman risponde con una bomba dopo una bella azione veloce veneziana. L’Openjometis pasticcia in attacco e la Reyer in un attimo torna un possesso di vantaggio 51-48 a inizio quarto. La tripla più fallo di Freeman riporta Venezia a -1, Brown dall’arco per rimettere subito le distanze. Reyes è in giornata e appena rientrato buca la retina lagunare, Ross ruba e Varese torna sul + 7 time out De Raffaele. Watt commette due falli in pochi istanti e deve uscire con 4 falli. Freeman accorcia, Johnson riallunga. Tessitori con 5 punti consecutivi riporta la reyer in parità e Granger firma il sorpasso. Woldetesae si prende una tripla fuori equilibrio e riporta avanti i suoi. Terzo quarto tiratissimo con numerosi sorpassi e controsorpassi, con le ultime azioni del quarto Varese riesce a ricostruire un piccolo break e chiude sul 73-69.

QUARTO QUARTO: Brooks da tre e Tessitori col perno 73-74. Ross, Parks nuovi sorpassi e controsorpassi. Tre liberi di Parks valgono il massimo vantaggio orogranata +4. La tensione sale e a metà quarto il risultato è di 78-83 Brase chiama minuto per cercare di riportare i suoi con la testa in partita dopo numerose forzature in attacco. Ross segna due canestri appena tornati sul parquet, Reyes da tre riporta avanti Varese 86-85 con 3.36 sul cronometro del quarto. Caruso segna in tap in e subisce il 5 fallo di Watt. Parks va in penetrazione. I liberi di Ross valgono il 90-87. Granger tripla frontale nuovo pari. Brooks ha il tiro del pari con una manciata di secondi sul cronometro, sbaglia e Venezia fa fallo, Caruso fa 1/2 ai liberi 93-90 con 2,3″ da giocare, Owens intercetta la rimessa e Varese vince la partita.

