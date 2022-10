Varese soffre ma vince: Treviso cade in volata

Vittoria sul filo di lana per la Openjobmetis Varese che supera Treviso tra le mura amiche con il risultato di 87 a 85. Partita super equilibrata quella andata in scena a Masnago, con i ragazzi di coach Brase che dopo aver chiuso il secondo quarto in svantaggio sono riusciti a recuperare presi per mano da un monumentale Jaron Johnson (28 punti con 11/18 dal campo, 6 rimbalzi e 6 assist) per poi, una volta ritrovato il vantaggio, resistere al ritorno di una Treviso che ha sbagliato il tiro del possibile pareggio. Capitan Ferrero (oggi alla sua duecentesima presenza in biancorosso) e compagni torneranno in campo tra una settimana esatta per la sfida sul campo di Scafati. Palla a due alle ore 16:00.

L’avvio di match premia gli ospiti che si portano sul momentaneo 9-2 grazie ai “cesti” di Jantunen, Cooke, Jurkatamm e Sokolowski. Brown sblocca i suoi con una tripla e rilancia la Openjobmetis che prima impatta a quota 12 e poi va sul +3 (15-12) grazie a due bombe di fila di Johnson che fanno esplodere Masnago. Treviso torna a farsi sotto grazie a Zanelli, ma al 10’ Varese tiene il vantaggio: 24-23.

Dopo un ottimo inizio di Varese, la Nutribullet riesce a tornare in scia (35-33) grazie all’acclamatissimo ex Adrian Banks. Coach Brase ferma il gioco ma, al rientro in campo, Treviso sorpassa i biancorossi (35-38 e poi 38-44) e a nulla serve la tripla di Librizzi per una Varese che, al 20’, si trova sul -5 (41-46).

Dopo un avvio equilibrato, la Openjobmetis si riporta sul -1 (51-52) e poi sorpassa sul 59-58 sfruttando un Johnson davvero infuocato. Banks spegne l’entusiasmo con l’ennesima tripla della sua serata, ma una schiacciata di Johnson e i precisi liberi di capitan Ferrero valgono il nuovo +3 di casa (64-61), gap che al 30’ si riduce per il temporaneo 67-65.

La Nutribullet vola sul +5 (69-74) in avvio di ultima frazione, ma Brown ricuce con un 3/3 ai liberi che rilancia i biancorossi che, successivamente, trovano anche il pareggio con Ross (74-74). Varese va in vantaggio e Treviso ricuce. Con 2’’ sul cronometro la Openjobmetis è avanti di 2 punti (87-85); Sokolowski sotto canestro, però, sbaglia. Rimbalzo di Owens. Masnago esplode.

UFF.STAMPA PALL.VARESE