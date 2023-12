Varese straripante, Reggio Emilia spazzata via

OPENJOBMETIS VARESE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 116-93 finale

OPENJOBMETIS VARESE: Young 4, Mannion 19, Ulaneo 10, Spencer 8, Woldetensae, Librizzi 4, Virginio 3, Hanlan 31, McDermott 15, Brown 22. Allenatore: Bialaszewski.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Weber 23, Camara, Cipolla ne, Hervey 10, Galloway 9, Faye 8, Smith 24, Uglietti 5, Atkins 4, Vitali 6, Grant 2, Chillo 2. Allenatore: Priftis.

Arbitri: Sahin, Gonella, Marziali.

Parziali: 39-17; 31-24; 25-28; 21-24

Ottimo successo della Openjobmetis Varese che, ancora priva di Moretti, supera tra le mura amiche Reggio Emilia con il risultato di 116 a 93. Decisivo in favore dei biancorossi un primo tempo da 70 punti, propiziati dalle splendide prestazioni di Mannion, McDermott, Brown e, soprattutto, Hanlan, autore di 31 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Il tutto, di fronte ad una Itelyum Arena ancora una volta fantastica, all’ennesimo soldout stagionale. Non poteva che finire meglio il 2023 della Openjobmetis, che tornerà in campo sabato 6 gennaio per la delicata sfida sul campo di Treviso.

Varese inizia il match con il piede sull’acceleratore trovando subito il vantaggio con Brown e tenendolo poi con Mannion ed Hanlan che firmano il momentaneo 12-4 che obbliga coach Priftis al primo timeout di serata. Al rientro in campo, Reggio Emilia si sblocca, ma la Openjobmetis è un rullo prima con Mannion, poi con Brown e Hanlan, la cui bomba firma il 39-17 del 10’.

La foga della formazione di casa non si interrompe nemmeno in avvio di secondo periodo grazie all’energia di Ulaneo e Young, autori del break che vale il momentaneo 51-22. Coach Priftis ferma ancora una volta il gioco e Reggio Emilia trova ossigeno grazie alle bombe di Harvey e Weber, ma Varese viaggia a tripla velocità e continua a macinare punti fino al 70-41 di metà gara.

Il copione non cambia nemmeno ad inizio di terza frazione, nonostante le buone iniziative degli ospiti che trovano canestro con Smith e Galloway. Lato Varese, è Hanlan a martellare il canestro della UNAHOTELS, ben supportato dai compagni. Al 30’ il “cesto” in penetrazione di Galloway fissa il punteggio sul temporaneo 95-69.

Con l’inerzia ormai dalla propria, Varese controlla gli ultimi dieci minuti con estrema sicurezza. Al 40’ il risultato premia i padroni di casa che chiudono il match sul definitivo 116-93.

UFF.STAMPA PALL.VARESE