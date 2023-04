Varese, tripudio di gioia: Scafati battuta, è salvezza

By

Grande vittoria della Pallacanestro Openjobmetis Varese che, senza Johnson, supera Scafati tra le mura amiche con il risultato di 95 a 81 e, grazie alla contemporanea sconfitta di Reggio Emilia a Sassari, si salvano ufficialmente. Partita clamorosa di Ferrero e compagni che, presi per mano da un Ross monumentale (tripla doppia da 33 punti, 10 rimbalzi e 13 assist), hanno incanalato il match fin dal primo quarto (32-16) riuscendo a limitare ogni tentativo di rientro dei gialloblu con autorità fino al 40’. I biancorossi torneranno in campo tra sette giorni per l’ultima sfida del campionato 2022-2023 contro la Virtus Bologna.

Dopo una prima fase equilibrata, Varese prova a scappare a suon di triple (Ross, Brown e Ferrero) che stordiscono gli ospiti e valgono il momentaneo 16-7. Logan scuote i suoi, ma Brown fa esplodere nuovamente Masnago con la tripla del +10 (19-9) che costringe coach Sacripanti al timeout. La pausa non frena i padroni di casa che segnano ancora da 3 (sempre Brown) e poi dilagano ulteriormente con Ross fino al 32-16 del 10’.

Scafati torna in campo con il coltello tra i denti ed è abile a riportarsi sul -10 (37-27). La Openjobmetis subisce il contraccolpo e si blocca in attacco dando modo ai gialloblu di ridurre ancora il gap (39-34), fino alle fiammate di Brown, Ross e Woldetensae che riportano i biancorossi a distanza di sicurezza sul +11 (46-35). Sacripanti ferma ancora il gioco ed ottieni i risultati sperati, perché la Givova si sblocca ed accorcia sul -9 (46-37) del 20’.

L’avvio di terza frazione è equilibrato e infatti Varese riesce a tenere le nove lunghezze di vantaggio fino a 3’35’’ dalla sirena grazie ai “cesti” in sequenza di uno scatenato Ross. Il “solito” Logan scuote i suoi, ma la Openjobmetis tiene botta con Librizzi che proprio sulla sirena mette la bomba dall’angolo che vale il 69-57 del 30’.

Logan prova a scuotere i suoi dalla distanza, ma Varese è sul pezzo e grazie a Brown, Caruso e Ross, acclamato dal pubblico al grido di MVP, allarga il gap fino al 95-81 del 40’.

IL TABELLINO – LE PAROLE DI COACH BRASE

UFF.STAMPA PALL-VARESE