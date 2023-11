Varnado domina la scena, Pistoia stende Venezia

ESTRA PISTOIA – UMANA REYER VENEZIA 85-77

Parziali: 25-17; 43-36; 65-60

Estra: Willis 15, Della Rosa ne, Moore 18, Metsla ne, Dembelè ne, Saccaggi, Del Chiaro 4, Stoch ne, Varnado 25, Wheatle 5, Hawkins 8, Ogbeide 9. All. Brienza.

Umana Reyer: Spissu 9, Tessitori 21, Casarin 4, De Nicolao 2, O’Connell 4, Janelidze ne, Simms 1, Brooks 2, Wiltjer 9, Iannuzzi ne, Brown jr. 6, Tucker 17. All. Spahija.

Prima sconfitta stagionale in campionato per l’Umana Reyer, che si deve arrendere di fronte al buon momento dell’Estra Pistoia, capace di ripetersi anche al Pala Carrara dopo i primi due punti stagionali raccolti domenica scorsa a Brindisi, battendo gli orogranata 85-77. Non basta il predominio a rimbalzo (42-36, con ben 20 rimbalzi offensivi), né un Tessitori da 21+7 per aver ragione della matricola toscana, in cui spiccano in particolare i 25 punti di Varnado, autore di un 5/7 da 3 che trascina il complessivo 12/26 dall’arco di Pistoia.

Nessuna novità di roster (sempre fuori Parks) né di quintetto iniziale per gli orogranata, con un match inizialmente in equilibrio, nel quale, nonostante i ritmi elevati su entrambi i lati del campo, il piano partita appare subito diversificato: più combinazioni a cercare il pitturato per l’Umana Reyer, più tiro dall’arco per Pistoia. E appena l’Estra si sblocca al tiro, nonostante il predominio veneziano a rimbalzo (13-6 con 6 offensivi) arriva subito il primo allungo (18-11), con pronto time out di coach Spahija, anche se gli orogranata continuano a pagare le basse percentuali da 3 (1/7) e sono sotto 25-17 al primo intervallo. I padroni di casa continuano con l’ottima mira nel tiro pesante anche nel secondo periodo, mentre l’Umana Reyer arriva a metà del secondo quarto con 1/10 dai 6,75 e al 16′ è addirittura 39-24. Tessitori prova a caricarsi la squadra sulle spalle, anche se deve tornare in panchina nell’ultimo minuto e mezzo per una leggera distorsione dopo un canestro segnato, inserito comunque nel break finale degli orogranata, che riescono a rientrare negli spogliatoi sul 43-36.

La ripresa inizia con un doppio botta e risposta con Moore e Tucker protagonisti, poi Pistoia si mostra più reattiva e coach Spahija chiama time out sul 52-40 al 22’30” e riesce a scuotere la squadra, che infila uno 0-8 in 1′ grazie all’intensità difensiva e alla solidità a rimbalzo offensivo attorno al solito Tessitori (5 palloni recuperati sotto il canestro avversario fino a questo punto), continuando poi fino al 54-53 al 25’30”. Dopo il time out di coach Brienza, l’Estra riparte da tre triple consecutive di Varnado (63-53 al 27′) in una fase di gioco dalla grande intensità, fino al 65-60 dell’ultimo intervallo, grazie a un Wiltjer on fire, continuando il buon momento anche in avvio di ultimo quarto, che inizia con la sua tripla del 65-63 (anche se poi il canadese fallisce due volte quella del sorpasso e Pistoia prova a riallungare sul 72-63 al 32’30” nonostante il time out orogranata). L’elastico continua e Brown jr. è protagonista con punti e assist per Tessitori nel nuovo rientro di un’Umana Reyer che ha il merito di non mollare sul 74-73 a metà quarto. Fallito altre due volte il tiro del sorpasso, gli orogranata subiscono un nuovo break toscano fino all’ultimo time out obbligato sull’82-73 al 37′. Ma è la spallata decisiva al match, che si chiude poi sull’85-77.

Doppio impegno interno, nella settimana entrante, per l’Umana Reyer: prima in EuroCup (martedì 7 alle 20 con il Cedevita Olimpia Lubiana), poi in campionato con Brindisi (domenica 12 alle 18).

reyer.it