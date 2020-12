Venezia ci prova fino alla fine, ma Browne guida Trento alla vittoria

Dici Venezia Trento e dici tutto, partita che non ha bisogno di presentazioni.

Trento negli ultimi due anni ha cambiato molto a livello di roster, mentre Venezia ha tenuto fermo lo zoccolo duro delle ultime sfide.

Gli orogranata vengono dal back to back di EuroCup con le rotazioni anche contate. Ancora fuori Watt e Mazzola per infortunio, mentre si attende il recupero post quarantena di Tonut e Cerella. Esordio, quanto meno a referto, per il giovanissimo Alvise Minincleri.

Per Trento coach Brienza è costretto a rinunciare a Lechtaler,a referto per onor di firma, Maye e Morgan, entrambi sulla strada del recupero dei rispettivi infortuni.

QUINTETTO VENEZIA: Casarin, Bramos, Cahppell, Fotu, Vidmar.

QUINTETTO TRENTO: Browne, Forray, Martin, Williams, Pascolo.

PRIMO PERIODO:

Due liberi di Forray aprono la partita a cui risponde subito Bramos per gli orogranata. L’attacco di Trento è totalmente sulle spalle del rientrante Williams che con un parziale personale di 6-0 porta l’Aquila sul 4-8 con 6’40’’ da giocare. Gli orogranat non riescono a sfruttare il maggior peso sotto canestro e con due palle perse consecutive lanciano altrettanti contropiedi per il +8 Trento. Cambio in regia per Venezia che mette un po di ordine permette di riavvicinarsi grazie anche alle giocate di puro talento di Daye. Una tripla di Sanders e due liberi di Browne per un antisoirtivo di De Nicolao lanciano però di nuovo Trento sul +9 a 1’56’’ dal primo riposo. Ma Venezia non ci sta e rientra fino al -3, ma Sanders colpisce da oltre metà campo sulla sirena per il 16-22.

SECONDO PERIODO:

Percentuali basse e tante palle perse per l’Umana (16 nel solo primo tempo) in questo inizio di secondo quarto con Trento che tiene il + 7 a 6’49’’ dall’intervallo lungo. Williams e Sanders allungano ancora per l’Aquila e una tripla di Gary Browne spinge Trento al massimo vantaggio sul +14. Venezia ci prova, ma Trento continua a trovare soluzioni semplici con Williams per il 30-43 a meno di un minuto dalla fine del quarto. Ennesima palla persa per gli orogranata chiude il secondo quarto sotto 32-45.

TERZO PERIODO:

Browne riprende da dove aveva finito smistando assist mettendo in ritmo i compagni guidando l’Aquila sul +18 con la tripla di Martin dopo 4 minuti. Colpo d’orgoglio orgranata firmato Casarin e Daye per il -10 che costringe Brienza al time out con 3’06’’ dall’ultimo intervallo. Daye fa e Daye disfa, quarto fallo personale da una parte in attacco e tripla di Mezzanotte subito “annullata” da capitan Bramos. Ultimo minuto con Trento avanti di 10 lunghezze, ma ancora Bramos avvicina gli orogranata. Browne si incaponisce con il palleggio e Stone ne approfitta lanciando in contropiede Vidmar che schiaccia il -4. Due liberi sul ribaltamento di Browne chiudono il quarto sul 54-61.

QUARTO PERIODO:

Parte forte l’Umana sfruttando i centimetri e i chili di Fotu sotto canestro, tenendosi a contatto con l’Aquila. Una tripla del solito Browne, e un canestro da sotto di Martin spingono di nuovo Trento alla doppia cifra di vantaggio a 7’27’’ dalla fine. Con quattro minuti da giocare regna un po di confusione e nervosismo per qualche fischio non fischio della terza arbitrale. Ancora capitan Bramos avvicina Venezia entrndo negli ultimi 3 minuti sul -6. Flop di qua e flop di la solo che per Venezia costa il tecnico a De Nicolao, che dopo l’antisportivo del primo tempo, è costretto ad abbandonare il campo. L’Umana ci prova ma gli errori ai liberi pesano e l’Aquila resta concentrata nonostante le triple di Stone e Daye per il -4 a 28’’ dalla fine. Ora Venezia ci crede anche e soprattutto dopo lo 0 su 2 di Pascolo, ma si scontro contro la difesa fin troppo fisica di Trento che scatena la rabbia e il tecnico a coach De Raffaele. Browne chiude la contesa sul 71-79.

Parziali: 16-22; 32-45; 54-61.

