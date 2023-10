Venezia parte piano, poi ingrana e sconfigge Pesaro con margine

Quintetti:

Pesaro: McCallum, Bamforth, Bluiett, Mazzola, Totè

Venezia: Spissu, Tucker, Parks, Simms, Tessitori

1° QUARTO: Bluiett e Bamforth lanciano la VL per il primo parziale di 8-0 dopo circa 3 minuti; la Reyer si sblocca con Granger e rispondendo con altre 3 triple torna immediatamente a contatto sul 14-13 dopo possessi molto veloci e concreti da entrambe le parti. La Reyer trova il vantaggio a cronometro fermo, subito ribattuto da Tambone per il +1 al 6’; Tessitori prova a farsi valere sotto i tabelloni trovando due canestri per il 19-21, Totè risponde a tono nell’altra metà campo, ma nell’ultimo possesso della frazione, Tambone viene derubato del pallone e Tucker inchioda di grinta il 19-23

2° QUARTO: Pesaro si schiera a difesa 2-3, affrettando però tiri come se la partita fosse agli sgoccioli. Tucker fa 3+1 dopo 80 secondi di gioco lanciando i suoi sul +10, la VL spreca ancora qualche possesso che regala ulteriore inerzia a una Reyer che è in parziale aperto di 0-12, chiuso poi da Visconti al 13’. Brooks amplia il distacco, a cui risponde McCallum dall’arco, ma il punteggio recita 24-36 al 17’; Bluiett non trova più la verve iniziale dai 6,75, Pesaro perde il possesso come nel precedente quarto con O’Connell che inchioda poco prima della sirena, il 28-41.

3° QUARTO: Bamforth centra subito il bersaglio pesante, con Totè che raddoppia con un canestro e fallo; aggredendo anche in difesa, la squadra di Buscaglia firma come all’inizio un 8-0, a cui risponde due volte Simms dopo quasi 3 minuti, per il 36-46; Bamforth prova a caricare i suoi con altri due canestri, ma perde poi il pallone che regala a O’Connell il nuovo +11. Simms firma una tripla dall’angolo e la squadra di Spahija approfitta dell’assenza momentanea di Totè siglando il nuovo massimo vantaggio sul 42-57. McCallum accorcia con un 2+1 ma poco prima dello scadere, Brown dice +15.

4° QUARTO: Con Brown e la tripla di Casarin, gli orogranata scollinano i 20 di distacco sul 46-66; Visconti e Bamforth rispondono al gioiellino di Venezia accorciando leggermente il divario, saldamente in controllo dei veneti. Oltre al punteggio, anche il trio in grigio fa infuriare Buscaglia per qualche chiamata dubbia. Visconti dice 54-69 dall’arco a metà frazione, a cui ripaga con la stessa moneta O’Connell; i biancorossi recuperano qualche carambola in più rispetto ai precedenti 37 minuti, e trova il modo di alzare il proprio punteggio, fino all’alley oop di McCallum per Totè. Nel finale, Pesaro recupera qualche punto, ad una Venezia che ha già tolto il pedale dall’acceleratore; finisce 64-76 per i lagunari, che rimangono a punteggio pieno, situazione diametralmente opposta a quella dei marchigiani

MVP Basketinside: Rayjon Tucker (14 punti, 3 su 3 da 3, 2 rimbalzi)

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – UMANA REYER VENEZIA: 64 – 76

Pesaro: McCallum 15, Bamforth 17 , Bluiett 8 , Visconti 10, Ford, Maretto ne, Tambone 2 , Stazzonelli ne, Mazzola 1, Schilling, Totè 11. All. Maurizio Buscaglia

Venezia: Spissu 2, Tessitori9 , Casarin7 , De Nicolao ne, O’Connell 7, Parks 6, Brooks 7, Simms 13, Iannuzzi ne, Brown 11, Tucker 14. All. Neven Spanhija