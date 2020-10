Venezia passa al PalaRadi contro una Cremona in crescita

Venezia sfrutta appieno il suo roster per costruire una vittoria di squadra giocando una pallacanestro corale. Ottimo il contributo dei lunghi e in generale sotto le plance, un killer Tonut quando c’è da chiudere il match. Netto miglioramento di Cremona dopo il negativo esordio a Trieste: forma fisica in crescendo anche se in un match giocato a ritmi contenuti. Brilla ancora la stella di TJ Williams, il migliore per distacco dei biancoblù. La Vanoli lotta, resta a contatto per quasi tutto il match poi nel finale alza bandiera bianca.

Quintetti:

Cremona: Williams, Poeta, Lee, Cournooh, Hommes

Venezia: Tonut, De Nicolao, Chappell, Mazzola, Watt

1° Quarto

In campo c’è solo Venezia nei primi minuti con la Reyer che si porta avanti 7-0. Lee e Cournooh svegliano la Vanoli dal digiuno ma sotto canestro Venezia domina. Con la tripla di Daye, la reyer vola sulla doppia cifra di vantaggio. Palmi e Stone sparano dalla distanza, nel finale errori da ambo i lati e così il primo quarto finisce 23-14 per Venezia.

2° Quarto

Avvio convincente della Vanoli che sulle ali dei due Williams e di Palmi torna a -4 dopo 2 minuti di gioco. Venezia però torna a far male, soprattutto con Fotu ricacciano lontano gli avversari. 4 punti in fila di Hommes ridanno ossigeno alla Vanoli ma Venezia torna a punire con la coppia Chappell -Daye ritrovando la doppia cifra di vantaggio. Ultimi 2 minuti alla pari con la Reyer che chiude la prima metà di gara sul 37-45.

3° Quarto

Ancora un avvio contratto ma ci pensa TJ Williams con le sue scorribande a dare una scossa al match: Venezia resta in controllo ma la tripla di Williams riporta Cremona fino al -5. Fotu torna a produrre giocate importanti mentre la Vanoli accusa il colpo in attacco. La Reyer produce un minibreak e alla fine del terzo quarto il punteggio recita 60-50 per gli ospiti.

4° Quarto

Ancora un avvio di quarto contratto per le due squadre, Lee e Poeta spingono Cremona alla riscossa ma un tecnico a Poeta e la successiva tripla di Tonut permettono a Venezia di restare a galla. TJ Williams guida la Vanoli ma Daye, Tonut e Watt infilano i canestri della definitiva fuga. Nell’ultimo minuto e mezzo la Vanoli finisce le energie e così Venezia dilaga chiudendo il match sul 66-83

Vanoli Cremona 66-83 Umana Reyer Venezia

Vanoli Cremona: T Williams 19, Trunic ne, J. Williams 7, Poeta 5, Mian, Lee 6, Cournook 4, Palmi 10, Hommes 15. Donda ne. All Galbiati

Umana Reyer Venezia: Casarin, Stone 5, Bramos 6, Tonut 14, Daye 12, De Nicolao 4, Chappell 15, Mazzola 2, D’Ercole, Cerella, Fotu 11, Watt 14. All. De Raffaele