Venezia sfrutta la difesa superficiale di Brescia, il blitz al PalaLeonessa è servito

Venezia si impone con autorità al PalaLeonessa, centrando la sesta vittoria consecutiva in campionando e ponendo fine alla striscia bresciana di quattro. Gara dalle due facce, con Venezia che dimostra maggior freddezza dopo un primo tempo difficile. Brescia parte forte e tocca anche il +10 nel secondo quarto, con l’attacco veneziano ingolfato e dalle basse percentuali. Venezia tiene grazie al gioco vicino a canestro, dove la Reyer domina per tutta la serata. Nella ripresa arrivano anche le triple, con Spissu assoluto protagonista ed MVP della contesa con 19 punti e 7 assist. Grande prova anche di Willis, decisivo nel primo tempo per tenere a galla i suoi e autore di 18 punti e 9 rimbalzi per 26 di valutazione. Ottima prestazione anche di Tessitori (18+7) che non fa rimpiangere l’assente Watt, e di Granger. Per Brescia troppo poco agonismo, difesa insufficiente e percentuali dentro l’arco non adeguate (40%). La Leonessa perde anche il confronto a rimbalzo (36 a 27) e si lecca le ferite, nonostante l’ottima gara di Caupain e Gabriel, autori di 20 punti a testa. Germani, senza Massinburg, non trova il miglior Della Valle e un Petrucelli che tira male e gioca poco, inspiegabilmente panchinato nel finale per far posto a Nikolic. Nel finale Venezia gestisce, anche grazie a qualche fischio arbitrale favorevole, portando a casa una meritata vittoria che consolida la posizione dei veneti nelle zone alte della classifica. Per Brescia invece si complica tremendamente la rincorsa alla post season, divenuta complicata ma ancora aperta.

Settimana prossima la Reyer giocherà a Varese, mentre Brescia a Reggio Emilia.

Quintetto Brescia: Granger, Bramos, Parks, Willis, Tessitori

Quintetto Venezia: Nikolic, Della Valle, Patrucelli, Gabriel, Odiase

Scatta meglio Venezia dai blocchi, iniziando a lavorare bene vicino al canestro e portandosi sul 6-2 dopo qualche possesso. Per Brescia unici punti di Odiase ma Leonessa che si scuote ispirata dal rientrante Della Valle, calando un 70 con cui si prende il comando delle ostilità. Willis pone fine al break, ma la Reyer è in difficoltà in attacco, con percentuali basse e brutti tiri, e chiude il primo periodo sotto di 4 punti dopo la tripla sul finale di Moss (19-15).

Secondo quarto con Venezia che piazza un parziale 7-2, col canestro di De Nicolao a riportare avanti i viaggianti. Caupain entra in campo e subito si rende protagonista di una tripla importante, con la Germani che torna avanti e prova a scatenarsi attorno al suo playmaker, che segna un’altra bomba e viene imitato poco dopo da Gabriel per il massimo vantaggio bresciano (+8, 32-24 al 15′). Venezia cerca soluzioni sui due lati del campo, trovando i primi punti di Spissu, che sale in cattedra, anche se Brescia non si fa intimorire e si aggrappa a un Gabriel scatenato in questa fase: è suo il canestro dall’arco del nuovo +8 Leonessa (39-31 al 19′). Timeout Venezia, con la Germani che inizialmente va a +10, ma poi subisce un parziale 8-0 in chiusura di primo tempo, con tutti i punti segnati da Willis, di cui due bombe in fila. 41-39 all’intervallo.

Gabriel apre la ripresa con una tripla, per il +5 Brescia. L’ala bresciana è indiavolata sui due lati del campo, e ora è il go-to-guy per la sua squadra, con la Germani che continua a tenere il comando del match (49-45 al 23′). Nikolic segna la tripla del +7, cn i viaggianti che cercano punto dalle mani di Granger con alterna fortuna, dato che Brescia mantiene il vantaggio, senza però riuscire a sfondare (54-48 al 26′). Ci pensano Willis e Moraschini a far tornare in scia Venezia con un parziale 10-0, sigillato dal jumper dalla media di Brooks che fa tornare gli ospiti avanti (54-58). 56-60 alla penultima sirena.

Brescia che continua a complicarsi la vita in attacco e ora vede difficile la vittoria, anche perchè Venezia spinge sull’acceleratore, favorita da una difesa bresciana sul perimetro rivedibile: Spissu segna due triple di fila e Venezia vola a +5 (61-66), costringendo coach Magro al timeout. Il coach bresciano rimette anzitempo i suoi uomini migliori, con Caupain che è faro in attacco tanto quanto lo è il plamaker sardo per Venezia, il quale piazza, dopo minuti con nessun canestro, un tiro dalla distanza di importanza capitale (63-69). Il tempo scorre e Brescia non riesce a reagire, arrendendosi, nonostante gli sforzi, sul punteggio finale di 74-79.

Germani Brescia vs Umana Reyer Venezia 74-79 (19-15; 41-39; 56-60)

Brescia: Gabriel 20, Nikolic 8, Della Valle 11, Caupain 20, Petrucelli 6, Cobbins 2, Odiase 4, Cournooh 0, Akele 0, Moss 3, Burns n.e., Laquintana n.e. All: Magro

Venezia: Spissu 19, Parks 4, Bramos 0, Moraschini 6, De Nicolao 5, Granger 5, Brooks 4, Tessitori 18, Willis 18, Ray n.e., Chillo n.e. All: Spahija

MVP Basketinside: Marco Spissu, perchè anche se l’efficienza non il massimo, specie nei primi 20′ di gioco, è lui a salire in cattedra nella ripresa, portando i compagni al successo.