Venezia vittoria di forza, Pesaro dura solo un tempo e saluta la Serie A

La Reyer Venezia supera senza problemi contro Pesaro che dura un tempo. Carpegna che di fatto scende in legadue insieme a Brindisi.

Quintetto Venezia: Spissu, Casarin, Tucker, Simms, Kabengele.

Quintetto Pesaro:Cinciarini, Tambone, Bluiett, McDuffie, Mazzola.

PRIMO PERIODO

Ritmi alti fin da subito per i 7-7 dopo 2’. Simms e Kabengele provano a dare la prima spallata alla partita per il 16-9 a metà del quarto. Ancora Simms a colpire prima da fuori e dopo in penetrazione per il 21-11 entrando negli ultimi 3’. Finale di quarto con Wiltjer che segna la tripla e Wright-Foreman risponde chiudendo il primo periodo sul 27-20.

SECONDO PERIODO

Parte subit forte Pesaro con Ford prima e Visconti poi per il 27-25 dopo 2’. Reazione orogranata a firma Jordan PArks per il 33-27 dopo 4’. Pesaro prova a stare a contatto con le triple di Bluiett, ma la schiacciata di Casarin segna il 40-33 con 3’ dall’intervallo lungo. Pesaro ci crede Cinciarini completa la rimonta sul 40-40 con 2’ da giocare. Ancora Bluiett che con 4 punti di fila chiude il primo tempo sul 42-44.

TERZO PERIODO

Parte subito Venezia con Simms e Tucker che riportano avanti Venezia sul 52-46 dopo 2’. Pesaro fatica a trovare soluzioni facili e Venezia ne approfitta scappando sul 60-46 a metà del quarto. Finale del quarto che un nome e cognome Amir Simms che da solo firma il break molto probabilmente decisivo chiudendo il terzo periodo sul 77-55.

QUARTO PERIODO

Venezia in controllo con Pesaro che non ha più le forze per rientrare in partita. Vittoria che di fatto condanna Pesaro alla retrocessione in Legadue.

Umana Reyer Venezia – Carpegna Pesaro 91-79

Parziali: 27-20; 42-44; 77-55.

Tabellini:

Umana Reyer Venezia: Spissu, Tessitori 5, Heidegger, Casarin 12, De Nicolao 5, Kabengele 10, Parks 17, Brooks ne, Simms 21, Wiltjer 11, Vanin ne, Tucker 10. All.re Spahija

Carpenga Pesaro: McDuffie 21, Bluiett 19, Visconti 3, Wright-Foreman 20, Ford 2, Tambone 2, Stable 2, Cinciarini 2, Mazzola 2, Totè ne, Love 6. All.re Sacchetti