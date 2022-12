Verona passa a Napoli con Bortolani match-winner, crollo Gevi nel finale

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – TEZENIS VERONA 74-80

PARZIALI: 20-21; 36-39; 57-52

Napoli: Zerini 6, Howard 9, Johnson 19, Michineau 10, Dellosto , Matera ne, Davis 8, Uglietti 9, Williams 10, Stewart 2, Zanotti, Grassi ne. All.Buscaglia

Verona: Smith 12, Cappelletti 10, Holman 2, Ferrari ne, Casarin 6, Bortolani 11, Johnson 11, Candussi, Rosselli, Anderson 19, Udom 2,Sanders 7.

Tezenis in campo con Cappelletti, Anderson, Sanders, Holman e Smith; risponde Napoli con Michineau, Robert Johnson al rientro, Uglietti, Davis e Williams.

Dopo primi 2′ nervosi ci pensa proprio l’ex Cantù a sbloccare il punteggio con mano calda ed efficace. Contratto invece l’avvio di Williams mentre sponda Verona sono Sanders e soprattutto Anderson a crivellare la retina. In fatto di fosforo invece il duello è tutto tra Cappelletti e Uglietti, mentre in vernice è Smith a fare la differenza per il primo allungo scaligero insieme a Xavier Johnson (11-17 a 2’35”dalla prima pausa). Serve tutto l’impatto di Jordan Howard per tornare in scia, a fargli eco il solito Uglietti con un bel 2+1, Verona però rimette il naso avanti con quel pick and roll firmato Cappelletti e Holman che invece manca a Napoli. Risultato 21-20 Tezenis dopo 10′.

Primi minuti di seconda frazione tutti in salita per la Gevi, 11-2 il parziale ospite con Cappelletti mattatore. La sua difesa frutta buone rubate mentre in attacco innesca mezze transizioni ben sfruttate da Udom e Xavier Johnson. Sembra il tentativo giusto (22-32) ma Robert Johnson torna caldo come a inizio gara, Devin Davis offre un importante contributo a rimbalzo mentre Uglietti è come sempre totale disinnescando Anderson. Il controbreak di Napoli è fatto con l’appoggio di Williams (34-35) ma sul più bello Uglietti pecca di lucidità con due falli di fila, Smith e Anderson non si fanno pregare per il nuovo +5, ricuce parzialmente Davis con l’ennesimo rimbalzo offensivo. Al 20′ Verona ancora avanti sul 39-36.

Brillante inizio di ripresa per Napoli con l’offensivo di Williams e la sortita rapida di Michineau, Verona prova a ribattere con le bombe dei soliti Anderson e Sanders ma la freccia gira per gli azzurri: Uglietti è il vero play e arma Davis dall’arco, si rivede anche Johnson con un’altra bomba, poi c’è la rubata di Michineau con schiacciata volante di Williams quindi ancora il francese in vista, grazie a un’altra rubata e un altro lay-up a tutto gas. Il break della Gevi è devastante, Napoli vola a +7 (52-45), Verona è in bambola ma ha la fortuna di trovare un Casarin col coltello tra i denti (53-50). In campo anche Elijah Stewart che si fa vivo con un acrobatico isolamento ma Cappelletti incide in difesa, ruba e deposita, chiude un bel parziale Michineau che capitalizza in schiacciata il rimbalzo di Zerini. 30′ alle spalle, Napoli a +5 sul 52-47.

Verona riparte forte con la linea verde di Bortolani e Casarin ma Napoli ribatte e rilancia: Davis pesca il taglio di Michineau, Howard offre due pregevoli tear-drop, Williams e Zerini si fanno sentire sotto per il 10-1 che regala alla Gevi il +9 a 6’04” dalla fine. Verona tra l’altro sale presto in bonus con Holman fuori ma Anderson è inossidabile da tre e soprattutto sale in cattedra il miglior Giordano Bortolani della sua esperienza in maglia scaligera: rimbalzi offensivi, arcobaleni solo rete e assist deliziosi per Smith sono il cocktail dell’ex Milano e Treviso per il nuovo vantaggio ospite, frutto di un break di 16-3 (70-74). Siamo a 1’38” dalla fine, Johnson prova l’ultimo sussulto ma predica nel deserto di una squadra incredibilmente confusa, Verona con Sanders è invece implacabile dalla lunetta. La Scaligera passa 80 -74 e cavalca l’onda del terzo successo esterno consecutivo, Napoli invece paga un pesante KO tra i fischi del PalaBarbuto e cori contro coach Buscaglia: la corsa salvezza si complica, la piazza chiede una scossa.