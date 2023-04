Verona, questa Brescia è troppo. Il derby va ai lombardi, ora è fanalino di coda

Derby sentito all’ombra del Cidneo, quello disputato all’interno di una cornice di pubblico delle grandi occasioni, che vede la Germani Brescia uscire vincitrice al PalaLeonessa, nonostante una Verona che ci mette il cuore. Emergono le differenze tecniche tra le compagini, con Brescia che centra una serata al tiro sublime, complice una difesa scaligera da rivedere, soprattutto sul perimetro in situazione di pick&roll. Leonessa che deve rinunciare a Gabriel, mentre Verona deve fare a meno di Smith, con i lombardi che non patiscono particolarmente l’assenza dell’ala da Charlotte, confezionando una prova convincente sui due lati del campo, in particolare quello offensivo dove da qualche settimana la Leonessa sta viaggiando alla velocità che le compete. Brescia sempre in controllo, anche se il primo tempo è intenso e combattuto, con Verona che mette il naso avanti nel secondo periodo per qualche possesso: la Germani sta calma e allunga nel terzo tempino, decisivo per portare a casa il risultato pesante. Inutile il tentativo di rimonta veronese nel finale, cpon Brescia che dimostra una freddezza mancata tante volte in questa stagione e non lascia scampo agli avversari.

Ottima prova per il backcourt biancoblu, con quattro giocatori in doppia cifra e con il trio Massinburg-Petrucelli-Della Valle che combina per 36 punti ed è decisivo, con il primo MVP della gara e che si dimostra in grado di essere una macchina da punti se è nella serata giusta. Rotazione ampia, come di consueto, per la Germani, che trova linfa anche dalle seconde linee, Caupain, Akele e Nikolic su tutti, con lo sloveno a quota 15 con 4 assist. Verona fa quello che può, con Davis, Simon e Johnson che disputano una buona gara, ma non sufficiente a Verona per evitare una sconfitta che significa ultimo posto in classifica, alla luce dei risultati di Reggio Emilia e Napoli. Davis si presenta alla grande al suo nuovo pubblico, andando oltre quota 20 (22): sforzo inutile, alla luce del risultato finale, mentre Johnson è ingenuo a spendere anzitempo i suoi falli: con lui in campo forse sarebbe stata un’altra storia. Anderson e Bortolani sono evanescenti, con il primo molto deludente e fuori dalla gara, mentre il secondo impreciso al tiro. Brescia vince graze al 48% dall’arco e e ai 21 assist di squadra, sintomo di una palla che si muove bene e veloce, facendo passare in secondo piano la lotta a rimbalzo, vinta da Verona (32-40). Ora per Verona è molto dura, con coach Ramagli che dovrà compattare la quadra in vista del rush finale. Per Brescia invece un successo che la toglie definitivamente dalla bagarre salvezza, ma i playoff appaiono raggiungibili solo con una buona dose di fantasia.

Settimana prossima Brescia sarà in trasferta a Tortona, mentre Verona ospiterà Milano in una gara che si preannuncia in salita.

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Petrucelli, Akele, Odiase

Quintetto Verona: Cappelletti, Anderson, Simon, Davis, Pini

Gara che inizia con attacchi poco precisi e all’insegna dell’equilibrio tra le squadre, che faticano a contenere i rivali in area (9-9 al 5′). Unico canestro da lontano è piazzato da Nikolic, con gli attacchi che iniziano a ingranare e Verona che trova punto con Davis e Cappelletti, mentre la Germani si affida alle sortite di Caupain, nuovamente in campo dalla panchina, per muovere il proprio punteggio. Della Valle piazza la bomba del +5 (24-19 al 9′). Leonessa che tenta lo scatto in avanti ma la Scaligera risponde con un positivo Davis, preciso al tiro e utile in transizione, a riportare i suoi a un singolo possesso di margine (26-23 al 10′).

Brescia pigra nel prendersi buoni tiri a inizio secondo quarto, e Verona ne approfitta calando un 7-0 parziale firmato da Simon, che con delle ottime giocate riporta avanti i suoi (29-30). Si segna molto ora, alla risposta di Cournooh risponde a sua volta Sanders dall’arco, e poi di nuovo Massinburg con la stessa moneta, con la guardia ex Limoges tra i migliori dei suoi fino ad ora. Gira bene la palla nell’attacco bresciano, mentre per la Tezenis è Davis il faro dell’attacco, sulle cui tracce Magro mette Moss, con risultati modesti. Verona torna avanti ma viene immediatamente ripresa da un nuovo tiro pesante di un Massinburg scatenato (39-39 al 16′). Simon scatenato converte un canestro e fallo e spedisce i suoi a +4 (39-43), massimo vantaggio veronese fin qui. Magro corre ai ripari reinserendo i titolari, trovando due bombe in fila di Nikolic (45-43). Chiusura di quarto positiva per Brescia con i punti di Della Valle e Petrucelli a fissare il parziale sul 50-45.

Johnson apre le danze del terzo periodo con un comodo appoggio e una schiacciata in meno di un minuto. Cappelletti impatta a quota 52 con una tripla molto importante, a cui risponde immediato Petrucelli, che ora si carica la squadra avversaria sulle spalle, segnando 6 punti consecutivi per i suoi (58-52). Difesa bresciana che si alza di intensità, Verona in difficoltà è punita dalla bomba di Della Valle per un parziale 9-0 da parte dei padroni di casa che spinge coach Ramagli a interrompere il gioco. Johnson interrompe il parziale, ma il piemontese è on fire e viene perso su una rimessa dal fondo e firma la triple del +10 (64-54 al 26′). Scaligeri che cercano di rimanere nella gara ma la difesa sul perimetro lascia parecchio a desiderare e Brescia oggi è in serata di grazia dall’arco (57% fin qui) e con Akele ritocca il massimo vantaggio sul +11 (69-58). Bortolani accorcia ma su Verona piomba un altro tiro dall’arco, stavolta firmato da Caupain (72-60). 74-62 alla fine del terzo quarto.

Bortolani segna la tripla del -9 (74-65). Scorrono diversi minuti in cui Brescia gestisce il gap che si è costruita, con Verona che cerca di ricucire ma fatica a muovere il tassametro. Bortolani accorcia ma la Tezenis deve fare a meno di Johnson per raggiunto limite di falli, ma continua a lottare e trova punti con un Davis fin qui commovente: il lungo di Indianapolis continua a dominare il pitturato e griffa 6 punti di fila per rimettere i gialloblu a -4 (79-75 al 36′). Timeout Magro, e reazione Brescia affidata a Nikolic e a una grande azione che trova Akele solo sotto canestro (84-75). E’ il colpo che manda al tappeto la compagine veneta, che capitola col punteggio finale di 88-79.

Germani Brescia vs Tezenis Verona 88-79 (26-23; 50-45; 74-62)

Brescia: Massinburg 16, Nikolic 15, Dela Valle 16, Caupain 6, Petrucelli 14, Cobbins 2, Odiase 4, Burns 2, Cournooh 2, Moss 4, Akele 7, Laquintana n.e. All: Magro

Verona: Cappelletti 9, Simon 12, Casarin 2, Johnson 15, Bortolani 9, Davis 22, Pini 4, Anderson 3, Sanders 3, Udom n.e., Rosselli n.e., Ferrari n.e. All: Ramagli

MVP Basketinside: C.J. Massinburg, perchè produce tanto in poco tempo, in attacco è un’arma fondamentale a disposizione della faretra di coach Alessandro Magro.