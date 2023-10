Virtus Bologna schiacciasassi, un secondo quarto da incubo condanna Napoli

GENERAZIONE VINCENTE NAPOLI – SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 75-88

PARZIALI: 22-23; 28-46; 48-67

NAPOLI: Pullen 5, Zubcic 20, Ennis 16, Jaworski 12, De Nicoalo 4, Fusaro, Owens 12, Sokolowski 2, Lever 4, Grivo ne, Biar, Ebeling.

Coach: Milicic

BOLOGNA: Cordinier 2, Belinelli 14, Pajola 11, Smith 3, Dobric 8, Mascolo 3, Shengelia 12, Hackett 3, Menalo, Mickey 17, Dunston 4, Abass 11.

Coach: Banchi

Il turonver di Eurolega mette ai box Lundberg e Cacok, quintetto Virtus con Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia e Dunston. Napoli risponde con Ennis, Jaworski, Sokolowski, Zubcic e Owens.

L’avvio è in puro stile Gevi, che va subito di bomba con Jaworski e allunga la difesa. Dunston risponde con l’appoggio ma Ennis dal palleggio batte Hackett e Owens dal lato debole affonda la schiacciata del +5 (7-2), non ci stanno Belinelli e Shengelia che appoggia per rimanere a contatto. Si cominciano a vedere alcune spie della Napoli meno gradita, con Owens ingabbiato e un Zubcic troppo anarchico, ma i due viaggiano più di talento che di gioco di squadra contro una Virtus in cui Hackett e Shengelia continuano a salire in cattedra. A 4’36” è parità (14-14) ma Napoli è già in bonus, e il 19-14 con ancora Zubcic dall’arco e un Lever dal buon impatto sono l’ultima illusione. Infatti l’inserimento di un Pullen impalpabile al posto di Jaworski e le rotazioni infinite di Banchi – Pajola e Dobric in testa – producono prima il rientro poi il principio del break decisivo. Intanto al 10′ Napoli è ancora lì, sotto di uno (22-23), con il 50% dal campo e avanti a rimbalzo (8-6).

Dunque cifre più che onorevoli per la Gevi, ma che saranno letteralmente sconvolte con la Segafredo formato schiacciasassi. De Nicolao entrato un po’ tardi e l’azzardo Mabor non fanno che rendere più fluido il piano della frana, così Pajola e Abass costringono Milicic al time-out sul -8 (22-30). Al rientro riecco Owens, Zubcic ed Ennis ma le bombe fioccano con Mickey e Smith al pari dei rimbalzi offensivi (22-38), mentre con la transizione chiusa da Pajola è +18 Virtus con un break devastante di 19-0. Intanto bonus già abbondantemente raggiunto da Napoli, che salirà fino a 13 palle perse e rompe il digiuno solo a 4’53” dall’intervallo con un Jaworski troppo solo. Zubcic dal canto suo è persino irritante mentre con una difesa d’accademia e un attacco corale la Virtus gestisce l’ampio margine fino al 46-28 del giro di boa.

Nella ripresa Ennis si prende per mano Napoli ma un Pajola totale e Belinelli a suon di bombe fermano ogni tentativo di rientro. Jaworski paga l’inesperienza in difesa, la sua bomba a 4’38” corona un break in cui la Gevi, tanto bella quanto disperata, ritrova Zubcic dall’arco con altre due triple (45-59). Al rientro dal time-out chiamato da Banchi spazio per Mickey, Milicic invece rigetta Pullen nella mischia e l’ex di turno prova a entrare in serata con un’altra cotonata dai 6.75. Il nodo irrisolto di Napoli resta però la difesa, con una zona che Pajola buca e fa bucare, chiedere ad Abass con cinque filati per il nuovo +19 a 1’17”. Intanto con Ennis fuori, al pari di De Nicolao, la Gevi torna a corto di idee “rifugiandosi” nelle sparacchiate di Pullen, anche se la Virtus inciampa con un paio di ingenuità di Smith e non ne approfitta congelando il 48-67 al 30′.

Ultima frazione aperta in tear-drop da Dobric, fresco e riposato l’ex Stella Rossa al pari di Hackett che Banchi non ha mai dovuto rischiare nonostante i tre falli nel primo tempo. Dall’altra parte Ennis torna a macinare gioco soprattutto per sé, salvo provare di tanto in tanto a innescare Owens come mai fatto in partita. La Segafredo ormai gioca con il cronometro, gara che scorre salvo qualche isolato guizzo di Mickey, il rientrato Shengelia e il debutto con bomba di Mascolo. La Gevi comunque non affonda, rosicchia qualcosina con Pullen e un redivivo Sokolowski, aggiungendosi a un Ennis stasera troppo primo violino e la “solita” bomba di Zubcic (65-80 a 3’51”). Ma sono sempre guizzi, sempre scelte di singoli, senza quell’identità letteralmente svanita dopo il primo quarto. Merito soprattutto di una Virtus che con il 75-88 finale raggiunge Venezia in vetta, lo fa da imbattuta, lo fa con la vittoria numero 12 su 13 impegni stagionali.