Vittoria al cardiopalma per Scafati: battuta in rimonta l’Happy Casa Brindisi

La Givova Scafati trova una vittoria fondamentale in ottica salvezza e lo fa ribaltando un -12 al momento della pausa lunga. Fondamentale per Scafati il break su finale di terzo quarto che ha apparecchiato la tavola per la rimonta completata nell’ultima frazione.

Pinkins e Okoye dall’area danno avvio alla partita del Palamangano, Thompson e ancora Okoye aumentano il parziale scafatese. Perkins interrompe il momento positivo della Givova e poi risponde al nuovo centro di Pinkins. L’ex Lamb entra in partita con i punti dall’area, Pinkins fa 3/3 da 2. Burnell completa il gioco da 3, Reed fa 1/2 dalla lunetta, Okoye realizza due volte di fila tenendo a distanza gli ospiti. L’HappyCasa trova due centri da fuori con Reed e Lamb, Hannah completa il gioco da 3. Ancora Hannah non fallisce in lunetta , anche Lamb fa 2/2, per Logan invece 2/3. Bayehe e Burnell riagguantano il pareggio sulla fine di primo quarto che si conclude sul 23-23.

Il secondo quarto comincia sul sorpasso ospite firmato Reed con 5 punti. Pinkins mantiene Scafati a contatto, nuovo botta e risposta tra Reed e Pinkins. A Bowman risponde Thompson che però non completa il gioco da 3, Harrison segna dall’area, Mezzanotte piazza la tripla. Mascolo e ancora Thompson per la Givova, 1/2 per Pinkins. Harrison trova una gran tripla, Hannah prima del gioco da 3 di Bowman. Thompson pulito ai liberi, lo stesso per Mascolo che poi va anche a schiacciare e fissa il risultato sul 38-50 al rientro negli spogliatoi.

Le triple di Perkins e Stone riaprono i giochi del Palamangano, Hannah realizza dall’area. Reed trova un altro gran centro da fuori area, Hannah prima della nuova tripla di Reed. A Thompson risponde Harrison. Hannah trova la tripla del -7 Givova, Harrison e Burnell per l’HappyCasa prima dell’assolo di Pinkins. Harrison firma il massimo vantaggio ospite prima del break scafatese: Rossato trova la tripla, fa lo stesso Stone che ridà voce alle speranze gialloblù. Logan trova il terzo centro consecutivo da fuori per la Givova che apparecchia la tavola per un quarto quarto infuocato con il tabellone che recita 62-68.

Logan dall’area apre i conti dell’ultima frazione, Reed realizza. Rossato porta i suoi a -3, Bayehe schiaccia fortissimo, Reed fallisce un libero. Ancora Rossato mantiene i padroni di casa a contatto, Burnell prima della terza tripla di fila di Riccardo Rossato. Logan non fallisce in lunetta e firma il sorpasso col 3/3, Perkins segna punti e aggiuntivo. Logan in assolo ristabilisce l’equilibrio, Burnell schiaccia. Logan non sbaglia in lunetta e poi piazza la tripla del vantaggio scafatese. Dopo il timeout Mascolo fa centro, per Logan 2/2. Perkins accorcia ma sul finale lo sfondamento di Bowman condanna l’HappyCasa con la gara che finisce 85-84.