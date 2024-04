Willis fa impazzire Pistoia, Reggio Emilia beffata nel finale

Che serata in un PalaCarrara tutto esaurito! L’Estra Pistoia vince per 83-82 contro l’Unahotels Reggio Emilia nella 26° giornata di LBA e conquista due punti che consentono ai biancorossi di sfruttare al meglio un turno di campionato con le dirette concorrenti che perdono e il margine sulla nona, adesso, si amplia a quattro punti. Pistoia soffre nei primi 20′, sorpresa anche dalle alchimie tattiche studiate dagli avversari, poi disputa un terzo quarto strepitoso da 30 punti segnati e rimette tutto in ballo nell’ultimo periodo dove non riesce a segnare per 6’30” prima di arrivare agli ultimi secondi al cardiopalmo: decide Willis con una penetrazione (con fallo) che vale il vantaggio decisivo. Super gara per Derek Ogbeide autore di 20 punti, 14 rimbalzi e 5 falli subiti.

PRIMO TEMPO Grande atmosfera in un PalaCarrara sold out con largo anticipo nella serata di saluto alla nuova proprietà con la presenza nel parterre sia di Ron Rowan che di Steven Raso. La tensione si fa sentire con l’Estra che parte un po’ contratta complice anche una difesa asfissiante di una Reggio Emilia carica fin dalla palla a due (2-7 di Chillo al 2’). Cinque punti in fila di Galloway scavano un po’ di solco (4-11) e sul 9-18 di Vitali l’Estra si ricarica e rientra in scia con Varnado e Ogbeide, gli unici a segno nel primo quarto: 15-18 all’8’. La difesa di Reggio asfissia i portatori di palla biancorossi e l’affondata di Black sulla sirena vale il 16-25 ospite.

Nel secondo quarto si conferma un fattore Tarik Black (9 punti in un amen) con Reggio che prova a scappare di nuovo sul 23-34 al 13’ ma l’Estra si riposiziona, trova le chiavi giuste in difesa e un po’ di fluidità in più in attacco: cinque punti di Wheatle danno la spinta giusta (30-36) al 15’ e poi Varnado per due volte riporta Pistoia sotto un possesso di distanza (33-36 e 40-42) col quarto chiuso da Smith per il 40-44 del 20’ in un PalaCarrara infuocato.

SECONDO TEMPO Nel terzo periodo l’Estra prova a spaccare la partita con percentuali da capogiro nel tiro da tre punti: Saccaggi, Willis e Moore crivellano la retina di Reggio Emilia che subisce il primo sorpasso (49-46 al 22’) ed il parziale si amplia con lo slalom di Varnado del 54-47 che costringe coach Priftis al time out ed i decibel del PalaCarrara che salgono all’inverosimile. L’Estra cerca di farsi sentire anche nel pitturato nonostante in difesa subisca il fisico di Black (15 punti al 30’) e le scorribande di Smith (58-56) ma i biancorossi macinano punti ancora con Moore e Varnado che danno il 70-62 del 30’ per un quarto da 30 punti segnati.

Nell’ultimo periodo l’Unahotels torna a stringere le maglie della difesa e l’Estra va in tilt: parziale di 0-11 con Smith e Faye in 4′ che riportano avanti gli ospiti sul 70-73 con il match che diventa molto tattico e le percentuali si abbassano spaventosamente. All’Estra ci vogliono sei minuti e mezzo per tornare a segnare con Ogbeide, Wheatle timbra la nuova parità a 75 nel momento in cui Varnado finisce rovinosamente a terra ma, dopo un paio di minuti, riesce a rientrare nel match. La tripla di Willis riporta un po’ di inerzia verso Pistoia (78-75) ma un 5-0 di Smith rimette Reggio davanti. A 10″ dalla fine la penetrazione decisiva di Willis che fa canestro e fallo dell’83-82 che sarà, poi, il finale in via Fermi visto che Reggio ci prova in tutti i modi ma l’ultimo tiro non entra.

I biancorossi sognano ad occhi aperti, riagguantano Reggio in classifica e adesso ci sarà una settimana corta visto che sabato si torna già in campo con l’anticipo di Pesaro.

IL TABELLINO DI ESTRA – UNAHOTELS 83-82

PARZIALI (16-25, 40-44, 70-62)

ESTRA PT: Willis 14, Della Rosa, Moore 16, Metsla ne, Stoch ne, Saccaggi 3, Del Chiaro 2, Varnado 17, Wheatle 8, Hawkins 3, Ogbeide 20. All.: Brienza

UNAHOTELS RE: Weber 2, Bonaretti ne, Cipolla ne, Galloway 17, Faye 11, Smith 22, Uglietti, Atkins 5, Black 15, Vitali 5, Grant 2, Chillo 3. All.: Priftis

ARBITRI: Rossi (Arezzo), Valleriani (Ferentino), Bettini (Bologna)

NOTE: Spettatori: 3840 (2222 abbonati, 1618 paganti)

uff.stampa pistoia basket