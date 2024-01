Reggio Emilia-Cremona, la sala stampa: le parole di Priftis e Cavina

Coach Priftis : Complimenti ai ragazzi per la vittoria anche per il modo in cui è arrivata, una vittoria sotto stress e perciò più importante. Ho grande rispetto per Cremona e per il suo coach Cavina, giocano una pallacanestro seria e con disciplina, principi chiari ed esecuzione. Negli ultimi due giorni abbiamo avuto qualche problema fisico (Cipolla out), Vitali aveva qualche acciacco e normalmente non avrebbe potuto giocare, ma nonostante tutto è stato lui a chiedermi di entrare. Una situazione difficile da gestire che ha messo in difficoltà sia me che la squadra. Prima della coppa Italia abbiamo un mese molto difficile, per questo dico che sono molto contento di avere 10 vittorie a questo punto del campionato. So che abbiamo giocato in trasferta brutte molto brutte, è una cosa ci fa arrabbiare perché non siamo contenti di mostrare 2 faccie e quindi dobbiamo continuare a lottare contro noi stessi per eliminare questa faccia brutta che abbiamo mostrato. MA ricordiamoci quale è il nostro progetto che abbiamo da inizio stagione e cioè prima garantirci la salvezza ed il progetto su alcuni giocatori su tutti Faye e sono grato che stasera sia stato un fattore decisivo per la vittoria.

Coach Cavina : Ho personalmente 2 stati d’animo legati al mezzo miracolo che stavamo compiendo nel quarto quarto avendo riacciuffato la partita cambiando l’inerzia con il quintetto di A2. L’altra sensazione è quella di rammarico invece di una partita poco energetica di qualche ragazzo, sappiamo che da qualche settimana abbiamo una condizione atletica non omogenea con qualche acciacco. Dovevamo pensare alla fine di trovare qualche canestro facile, non potevamo tenerla fino in fondo, il quintetto ci ha dato molto in termine di energia ma davanti a Smith ed Hervey che sono giocatori di grande talento e per vincerla alla fine ci serviva qualcosa di più che non è arrivato. Ci teniamo la sensazione positiva anche perché avevamo capito quale era la strada da percorrere.