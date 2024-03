Reggio Emilia-Milano, la sala stampa: le parole di Priftis e Messina

Coach Priftis : Sapevamo che era una partita difficile, Milano ha avuto il controllo per tutta la partita, anche se poi la gara alla fine è diventata interessante per come si è sviluppata. Da un lato sono contento perché abbiamo di essere competitivi e non aver mai mollato sino alla fine, dall’altra parte sono un po’ amareggiato perché alla fine abbiamo avuto una possibilità per vincerla, non mi riferisco all’ultimo tiro, ma gli ultimi possessi sia in attacco che in difesa.

Coach Messina : Per noi è una vittoria molto importante, reduci da una trasferta molto difficile di Eurolega, una partita dove stati avanti per tre quarti, ed anche con vantaggi importanti, a parte l’ultimo quarto dove eravamo in debito di energie posso dire di esserla meritata di portarla casa. Alla fine ci siamo innervositi sbagliando cose semplici, ma comunque grazie a Melli, ai suoi liberi ed al suo canestro molto importante, davanti alla sua gente, abbiamo vinto su un campo molto difficile, Reggio davanti ai suoi tifosi è molto difficile da affrontare perciò torniamo a casa molto contenti.