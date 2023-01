Reggio Emilia-Milano, Sakota: “Provarci con tutto noi stessi”

Una sfida proibitiva per i biancorossi, che coach Sakota introduce così: “Siamo tutti consapevoli della grossa differenza d’organico e di ambizioni che c’è tra noi e Milano, ma allo stesso tempo il campionato italiano ci ha spesso e volentieri riservato grandi sorprese e quindi anche noi dobbiamo credere nella possibilità di fare una grande impresa e provarci con tutto noi stessi. Il calendario ci mette di fronte nelle prossime quattro partite a due squadre di Eurolega in casa, Milano e Bologna, e due trasferte molto insidiose: dobbiamo imparare a giocare contro le “big”, a competere con loro e soprattutto a non pensare a chi abbiamo di fronte, ma provare a sfruttare queste partite come una grande opportunità per ribaltare i pronostici. Mi farebbe piacere disputare questo match davanti ad una bella cornice di pubblico e renderla orgogliosa con una prova dove daremo tutto noi stessi e mostreremo miglioramenti, indipendentemente dal risultato”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana