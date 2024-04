Reggio Emilia-Napoli, la sala stampa: le parole di Priftis e Milicic

Coach Priftis : Una bella giornata per tutto il club, complimenti ai nostri giocatori a Vernica (Bartoli) ,Graziano (Sassi) ed Enrico (Sanpietro) e tutti coloro che lavorano per il club perché credo che abbiamo meritato di essere ai play off. Tutta la stagione abbiamo giocato molto bene e perciò siamo molto contenti e vogliamo continuare, già da domenica con Sassari. Io sono molto contento perché vedo i miei giocatori con sorriso. Avete visto tutti le difficoltà che abbiamo avuto nel primo tempo, l’assenza di Smith li si è fatta sentire, sono orgoglioso che abbiamo trovato altre risorse in altri giocatori per restare nella partita.

Coach Milicic : “Complimenti a Reggio Emilia per il traguardo raggiunto dei playoff. Prima della partita avevo detto che bisognava mettere molto cuore, e molta intelligenza per portare la gara a casa. Per buona parte della partita abbiamo un po’ fallito in questo e ci è costata la vittoria. La situazione è sicuramente dura perché dentro di noi credevamo segretamente di poter raggiungere e di meritare questo traguardo. Ora bisogna però rimanere molto umili, continuare a mantenere rispetto per quanto fatto in questa stagione, con una salvezza sicura e una Coppa Italia portata a casa. Adesso c’è grande voglia di trovare nell’ultima gara l’energia per giocare una partita importante per il club, per i tifosi e per la città”.

DA NAPOLITODAY