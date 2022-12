Reggio Emilia-Pesaro la sala stampa, le parole di Sakota e Repesa

Coach Sakota : Innanzitutto voglio fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto un’ottima partita, responsabile e con il cuore e non a caso è arrivato il risultato. Come dicevo nel prepartita ogni gara per noi è una opportunità perché siamo dietro in classifica e lo siamo ancora, ogni gara da qui in poi dovremo trovare il modo di migliorare ed arrivare a competere con squadre che sono meglio di noi in classifica. Questa sera lo abbiamo fatto, non sempre ci riusciremo ma la strada è questa. Questa sera abbiamo cominciato a capire che dalla nostra difesa deriva il flusso e il ritmo per il nostro attacco, lo abbiamo fatto giocando una partita non di fretta, si abbiamo perso qualche palla di troppo in attacco ma siamo sempre rimasti connessi, abbiamo cercato i cambi difensivi e sapendo che loro non avevano il centro titolare e seppur non avendo dei giocatori di post basso, abbiamo cercato di dare palla sotto anche se all’inizio non ci siamo riusciti molto bene ma poi le cose sono andate meglio.

Coach Repesa: Mi aspettavo una partita difficile e complicata per due motivi, arriviamo da una sconfitta pesante con Bologna perché emotivamente era difficile appieno la squadra, secondo per i problemi che abbiamo avuto negli ultimi giorni. Sappiamo che si è fatto male Mazzola e per lui la stagione è finita ed inoltre Kravic è rimasto a casa con la febbre. Finché abbiamo avuto energie siamo stati in partita, quando siamo calati loro sono andati via e la partita è finita li. Basta vedere nella statistica una cosa, la differenza nei rimbalzi, loro ci hanno sovrastato essendo una squadra stanca e così diventa difficile anche in attacco. Mi dispiace per i ragazzi e anche per il nostro pubblico che ci ha seguito in tanti sino a qua a sostenerci, ma loro sanno che recupereremo presto e torneremo come prima.