Reggio Emilia-Pistoia, Priftis:”sarà una gara fisica, ma vogliamo tornare alla vittoria”.

Queste le parole con cui coach Dimitris Priftis ha presentato la gara ai media: “Affrontiamo una formazione che sta vivendo sicuramente un ottimo momento di forma, avendo vinto le ultime due partite consecutive e, soprattutto in casa contro Venezia domenica scorsa, con una prestazione che mi ha positivamente impressionato. Hanno rotazioni corte, che significa due cose: da un lato hanno obiettivi nel loro gioco più “riconoscibili” per la difesa, dall’altro questo gli permette di giocare con estrema fiducia e consapevolezza e segnare anche canestri molto difficili. Ciò detto, torneremo davanti al nostro pubblico e percepiamo quindi la volontà assoluta di portare a casa la vittoria, grazie anche alla spinta dei nostri tifosi che sono certo creeranno, come nelle altre gare, quell’atmosfera che ci aiuterà a lottare tutti insieme per conquistare il successo. Abbiamo gestito qualche acciacco in settimana e postumi di malanni, ma confido che domani riusciremo a scendere in campo con l’organico completo. Mi aspetto una partita fisica, dobbiamo essere bravi a limitare tre loro peculiarità: il gioco in transizione, il tiro da 3 punti e la capacità in post-basso di alcuni dei loro atleti”

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana