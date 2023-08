Reggio Emilia presenta Kevin Hervey: “Ora poche parole, di me parleranno i fatti”

Terza presentazione per i nuovi giocatori della Pallacanestro Reggiana, quest’oggi è toccato a Kevin Hervey, 27 anni ala di 206 centimetri. Il direttore Barnozzi nel presentarlo lo ha definito un numero 4 moderno con grande talento che seppur sia stato fermo un anno è pronto per la nuova stagione.

“Ringrazio il club nelle persone di Claudio Coldebella e del coach Priftis ma soprattutto la presidente Veronica Bartoli che hanno creduto in me. Coach Priftis l’ho conosciuto nella mia esperienza in Russia con il Lokomotiv Kuban, lui allenava Kazan e ci siamo affrontati varie volte, poi siamo sempre rimasti in contatto ed ora eccomi insieme.

Per quanto riguarda il recupero dall’infortunio, non ho molte cose da dire adesso se non che sul campo vedrete tutto.

Mi sono allenato molto forte in Florida e Texas e credo di aver fatto un buon lavoro e ripeto lo vedrete presto.”