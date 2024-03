Reggio Emilia-Trento, la sala stampa: le parole di Priftis e Galbiati

Coach Priftis : Considero questa una vittoria molto importante perché abbiamo trovato il modo di vincere una partita molto complicata, possiamo dire che Trento ha giocato una buona parte di partita molto bene, probabilmente meglio di noi. Nella parte finale della partita abbiamo fatto 3 /4 buone difese in fila e questo ci ha permesso di arrivare a pareggiare l’incontro. So che vi scapperà da ridere ma siamo a 12 vittorie e perciò credo che resteremo in serie A anche l’anno prossimo, perciò guardiamo con più ottimismo il prosieguo per cercare la posizione migliore della stagione regolare. Ci rimangono 9 partite da affrontare con serietà e cogliere il messaggio della partita di questa sera perché non abbiamo giocato bene.

Coach Galbiati : Abbiamo giocato una grandissima partita finché siamo stati in grado di passarci la palla contro la fisicità e le mani addosso di Reggio Emilia, poi la gara ci è scivolata di mano. E’ stato un peccato mortale, abbiamo buttato via una partita ottima, quando il pubblico è entrato in partita loro hanno alzato ancora di più l’intensità e quello li ha spinti e noi siamo stati ingenui, in tutto questo c’è un grande rammarico per non dire incazzatura.