Reggio Emilia-Trento, la sala stampa: le parole di Sakota e Molin

Coach Sakota : Prima di tutto voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché ci hanno creduto e se lo sono meritato. Se mi permettete vorrei congratularmi con tutto lo staff tecnico e lo staff della Pallacanestro Reggiana ed un pensiero va ai soci ed alla proprietà perché ci hanno dato un gran supporto in questi mesi difficili. Non ultimo anche un ringraziamento ai tifosi che ci hanno creduto sino all’ultimo e non hanno mai mollato. Sono molto contento di come abbiamo giocato questa sera, giocando il miglior basket da quando sono qua, comunque credo che la squadra ha giocato ad armi pari con tutti gli avversari, è vero ci sono stati momenti difficili soprattutto da quando abbiamo subito gli infortuni di Anim e Vitali, ma nel complesso sono molto contento del miglioramento del gioco della squadra. Resto dell’idea che senza i 2 infortuni non ci saremmo ridotti a questo arrivo in volata, penso che una vittoria in più l’avremmo avuta.

Coach Molin : Innanzitutto complimenti a Reggio Emilia per la vittoria di questa sera e per la salvezza ottenuta, non era scontata ed ancora questo campionato ha dimostrato quanto sia complicato. Parlare della partita della partita è abbastanza semplice, Reggio Emilia è entrata in campo con una determinazione ed energia che noi non siamo mai riusciti ad avvicinare, tra l’altro nel primo quarto hanno tirato molto bene. Non c’è partita quando non c’è energia da mettere in campo in un campionato come questo dove anche all’ultima giornata poteva succedere di tutto. Noi siamo stati bravi a costruirci la posizione che abbiamo ottenuto nella stagione regolare la gara così intensa ci aiuterà a preparare i play off.