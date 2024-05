Reggio Emilia-Venezia, la sala stampa: le parole di Priftis e Spahija

By

Coach Priftis : Venezia ha giocato meglio di ed ha meritato di vincere perciò congratulazioni a loro, la percentuale l’ha fatta la percentuale da 3 punti con tutti, ma soprattutto quando noi siamo rientrati loro hanno sempre trovato canestri difficili e cruciali con Tucker e Wiltjer. La nostra difesa nella prima parte di gara non è stata così efficace da far abbassare le percentuali, sicuramente c’è una componente legata alla stanchezza visto che non siamo abituati a giocare ogni 2 giorni. Questa sera avevamo una opportunità, ora andiamo a Venezia e c’è ne giochiamo un’altra a Venezia.

Foto di Gioele Mason

Coach Spahija : Per giocare queste partite devi avere tanta personalità ed è questo che è mancato in gara 3, oggi abbiamo giocato una partita ottima anche se non ho capito il finale con tante palle perse. Alla fine abbiamo vinto e credo che la vittoria sia meritata, grazie ad una forza che ci hanno dato i nostri tifosi che sono venuti a sorreggerci tifando tutta la parita. Questa sera abbiamo giocato dando più libertà alle nostre guardie, dando meno pressione su di loro e la loro percentuale sul tiro da 3 punti ha pagato.