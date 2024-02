Reggio Emilia-Venezia, Priftis: “Obbiettivo giocarcela fino alla fine”

Queste le parole del coach della UNAHOTELS alla vigilia della sfida: “Partendo dal presupposto che abbiamo ormai capito che in questa Serie A tutti i match sono difficili, è fuori discussione che la Reyer rappresenti un avversario di grande caratura. Sono una squadra fisica, con un roster profondo ed attrezzato, con grande ambizione. Dal lato nostro, voglio vedere una squadra che mette il cuore in campo, che lotta e combatte anche contro un avversario di livello più alto come Venezia. I risultati ci dicono che il nostro miglior giocatore fino ad oggi… è il PalaBigi ed i suoi tifosi. L’obiettivo è giocare una partita competitiva e determinata, scendere in campo al meglio delle nostre possibilità e battagliare fino alla fine”.

Rossi, Gonella e Dori sono i tre arbitri designati per la sfida, che sarà visibile sia su DAZN che Eurosport 2.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana