SUPERCOPPA LBA Gir.B – Cremona trova gli americani e trova il successo: Reggio ko

Partita ben giocata dai ragazzi di coach Galbiati che ha visto i giocatori americani in grande spolvero. Esordi positivi per TJ Williams e Lee, ancora bene Jarvis Williams dopo il match con la Fortitudo. Poeta innesca bene tutti i compagni con tanti assist, Cournooh top scorer del match a quota 21. Reggio paga un primo quarto davvero complesso, Taylor si accende solo nel finale, Bostic e Baldi Rossi i più pericolosi dalla distanza. Nel finale punto a punto brava Cremona piazzare le giocate decisive, Reggio non trova la zampata per impattare il match

I Quintetti:

Cremona: Poeta, Cournooh, Mian, Williams, Lee

Reggio Emilia: Taylor, Kyzlink, Bonacini, Baldi Rossi , Cham

1° Quarto: Super avvio della Vanoli Cremona che in difesa aggredisce gli avversari mentre in attacco si affida al dinamismo di Jarvis Williams. I locali scappano via sul 7-0 al quarto minuto. Reggio alza la testa con Baldi Rossi e Candi ma gli errori dalla lunga distanza non permettono il definitivo aggancio: Cremona dopo qualche minuto di blackout offensivo torna a punire e lo fa con TJ Williams e Cournooh. Nel finale la difesa della Vanoli fa ancora la differenza mentre Trunic e TJ Williams fissano il 16-6 per Cremona.

2° Quarto: Minuti di brutto basket, tra errori e palle perse ma ci pensa Baldi Rossi a dare una scossa al match con due triple consecutive che ridanno energia a Reggio. Cournooh spegne l’entusiasmo ospite, si accende anche TJ Williams mentre un mostruoso alley oop Poeta-Lee regala il +11 alla Vanoli. Diouf si prende sulle spalle la Unahotels con alcuni canestri importanti. Cremona chiude la prima metà di gara sul 33-27.

3° quarto: la Vanoli con i due Williams difende la doppia cifra di vantaggio ma minuto dopo minuto Reggio Emilia alza il ritmo mentre per Cremona calano le energie. Candi e Blums firmano un parziale importante per Reggio mentre nel finale super stoppata di Cham con Bostic che infila la tripla che vale il 45 pari.

4° Quarto: Bostic apre il quarto con la tripla del vantaggio ma Cremona non si arrende e trova la riscossa: 4 punti di Cournooh e un 2+1 in acrobazia di Mian permettono alla Vanoli di ritrovare la testa del match. Dopo aver sparato da tre a salve per tutto il match entrambe le squadre si accendono con ben 4 triple consecutive mentre Cremona con TJ Williams vola sul +8. Reggio però non è morta e con le triple di Taylor e Kyzlink torna sul -3 a 1 minuto dalla fine. Jarvis Williams trova il canestro e la stoppata decisiva che di fatto chiude il match: vince Cremona 75-69.

I tabellini:

Vanoli Cremona: Ariazzi ne, Gallo ne, Feraboli ne, R. Williams 16 , Trunic 2, Palmi 10, Cournooh 21, T Williams 10, Mian 8, Poeta 2, Donda. All. Galbiati

UnaHotels Reggio Emilia: Candi 9, Taylor 11, Kyzlink 9, Bostic 15, Baldi Rossi 10, Giannini ne, Cham 5, Bonacini, Blums 3, Diouf 7. All Martino.