Trento-Reggio Emilia, Priftis:”Servirà una grande prova collettiva”

Queste le parole di coach Dimitris Priftis alla vigilia: “Affrontiamo un match molto difficile contro una squadra forte ed in un ottimo momento di forma, come testimoniano le vittorie consecutive in campionato ed in Europa. Sarà una partita molto esigente, dovremo alzare il nostro livello di concentrazione, esecuzione e fisicità. Per espugnare Trento servirà una grande prova collettiva e l’aiuto di tutti. Abbiamo avuto una settimana difficile, con alcuni giocatori reduci da sindrome influenzale, ma contiamo di essere al completo e pronti a competere, provando a disputare una grande gara. Trento ha tanti giocatori pericolosi: dovremo prestare particolare attenzione ai loro principali creatori di gioco, ma anche alla spiccata attitudine a rimbalzo d’attacco che hanno come squadra”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana