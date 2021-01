Trento-Treviso: le parole di coach Brienza dopo la sconfitta alla BLM Group Arena

La Dolomiti Energia Trentino esce sconfitta in volata dalla BLM Group Arena: il sedicesimo turno di campionato, il primo del girone di ritorno, va alla De’ Longhi Treviso, che si impone 76-82. Serata difficile per i bianconeri, che allungano nel primo quarto ma subiscono un grande break degli ospiti nel secondo periodo e poi dopo un secondo tempo passato ad inseguire arrivano con il fiato corto nel finale punto a punto in cui la De’ Longhi fa pesare l’esperienza e il talento di Logan (21 punti alla fine). In Serie A la Dolomiti Energia resta così a quota 12 punti in classifica, sorpassata proprio da Treviso che sale a 14.

Cinque bianconeri in doppia cifra a referto, con JaCorey Williams miglior realizzatore (18 punti e cinque rimbalzi). Tredici punti, sette rimbalzi e sette assist per Gary Browne; quindici punti per Jeremy Morgan, che chiude il match con un bel 5/8 dall’arco dei tre punti.

Le parole di coach Nicola Brienza «Sicuramente nel primo tempo le palle perse ci hanno condizionato e hanno permesso a Treviso di prendere l’inerzia della partita. Siamo in un momento di difficoltà figlio dei risultati recenti e delle sconfitte, questo ci condiziona e ci fa avere ansia e paura anche nel fare le cose semplici: a livello di impegno e spirito ho poco da rimproverare ai miei, non è facile ma dobbiamo avere consapevolezza che per far passare questa tempesta dobbiamo ricompattarci, combattere e non arrenderci mai. Oggi lo abbiamo fatto, dobbiamo ritrovare serenità e sicurezza nelle cose semplici».