Trieste – Cremona, coach Dalmasson: “Continuità sia in attacco che in difesa per sconfiggere l’avversario”

Sono pronte ad affrontarsi l’Allianz Pallacanestro Trieste e la Vanoli Basket Cremona, che scenderanno in campo tra qualche ora, precisamente alle 17:30.

Queste le parole di coach Eugenio Dalmasson prima della gara: “sarà fondamentale trovare la giusta continuità in campo sia in attacco sia in difesa. Dovremo puntare sulle qualità individuali dei nostri giocatori nei momenti chiave, ma analogamente dovremo confidare molto nel gioco di squadra in ambedue le metà campo”.

C’è dunque grande attesa per la gara d’esordio all’Allianz Dome di Trieste, alla quale anche gli avversari lombardi sotto la guida di coach Galbiati stanno arrivando preparatissimi.