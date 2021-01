Trieste si scatena nella ripresa e schiaccia Cremona

Ripresa decisiva per Trieste che si impone nettamente contro la Vanoli Cremona. I locali hanno iniziato bene il match con diverse giocate sopra il ferro ma Trieste ha saputo dare la zampata nella ripresa: nel terzo quarto infatti la Vanoli è calata in entrambe le metacampo, mentre i giuliani hanno punito dalla distanza e togliendo i riferimenti offensivi ai locali.

1° Quarto

Super avvio della Vanoli che difende molto bne mentre in attacco gli alley oop permettono ai locali di volare sul 9-0. Doyle accende Trieste che pian piano recupera lo svantaggio trovando ritmo in attacco anche grazie alle offensive di Da Ros. Cremona però vola sempre al ferro e tiene la testa avanti. Nel finale Poeta realizza un gioco da tre punti ma Grazulis infila la tripla che chiude la prima metà di gara sul 25-24 per Cremona

2° Quarto

Poeta alza, Lee schiaccia con Cremona che prova nuovamente a costruire un break con giocate ad alta quota. Trieste però resta a contatto sfruttando l’intesa dell’asse Fernandez-Delia. Jarvis Williams prende per mano l’attacco della Vanoli con giocate importanti che permettono ai locali di trovare il +5 a 2 minuti dalla fine. Nel finale diversi errori da ambo i lati e così Cremona chiude la prima metà di gara sul 51-47.

3° Quarto

Upshow e Fernandez permettono a Trieste di piazzare il break del sorpasso: Cremona entra in completo blackout sia offensivo che difensivo con Fernandez, Da Ros ma soprattutto uno scatenato Doyle fanno quello che vogliono. La forbice si apre sempre di più con Trieste che tocca il + 13 al settimo. Cremona accenna una timida reazione ma da tre punti Trieste punisce chiudendo la terza frazione sul 76-63 per gli ospiti.

4° Quarto

Cavaliero prosegue a far male dalla distanza, Cremona sbaglia sia dalla distanza che da sotto gettando al vento le occasioni per riaprire la sfida. Trieste dopo tanti errori dalla distanza con Grazulis e Alviti infila le bombe del ko. Finisce 101-80 per Trieste.

Vanoli Cremona 80-101 Allianz Trieste

Vanoli Cremona: Poeta 12, Hommes 11, Palmi 5, Lee 10, Mian 10, J Williams 19, Trunic, Cournooh 3, T Williams 10, Donda All. Galbiati

Allianz Pallacanestro Trieste: Grazulis 17, Laquintana 5, Alviti 9, Delia 14, Cavaliero 6, Doyle 16, Henry 5, Da Ros 8, Fernandez 10, Arnaldo 5. Upson 6 All. Dalmasson