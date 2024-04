Virtus Bologna-Reggio Emilia, Priftis: “Energia e scelte giuste faranno la differenza”

Posticipo al lunedì sera per la UNAHOTELS Reggio Emilia, che è arrivata a tre giornate dal termine della stagione regolare: per i biancorossi sfida sul parquet della Virtus Segafredo Bologna, con palla a due alle ore 20:30. Così coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida: “Contro la Virtus, così come contro ogni squadra di così alto livello come sono i bianconeri, ogni errore ed ogni dettaglio possono fare la differenza. Sarà quindi fondamentale, oltre alla nostra energia, eseguire con precisione, avere buone letture e fare le scelte giuste. Servirà grande consistenza nelle basi del gioco: concentrarci difensivamente sui giocatori della Virtus che producono vantaggio, non solo segnando ma anche creando per i compagni, ed allo stesso tempo in attacco non fare troppe palle perse non forzate”.

Lorenzo Baldini di Firenze, Guido Giovannetti di Terni e Antonio Bartolomeo di San Pietro Vernotico (BR) sono i tre arbitri designati per la sfida, che verrà trasmessa su DAZN.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana