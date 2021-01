Virtus Bologna-Trento: le parole di coach Brienza dopo la sconfitta alla BLM Group Arena

La Dolomiti Energia Trentino chiude il girone di andata con una sconfitta 85-92: contro la corazzata Virtus Segafredo Bologna i bianconeri giocano una partita di grande intensità ed orgoglio, ma cedono al talento dell’esplosivo attacco emiliano ispirato dagli assist di Teodosic e dalle giocate di Belinelli.

L’Aquila se la gioca fino in fondo anche grazie ad un grande ultimo quarto da 28 punti a referto in cui l’ultimo a mollare, come di consueto, è un capitan Toto Forray da 16 punti e 4/6 da tre. Buone performance individuali anche per JaCorey Williams (18 punti e sette rimbalzi) e Gary Browne (14 con un buon 5/10 dal campo). In doppia cifra a referto anche Victor Sanders (11 punti) e Jeremy Morgan (10).

I bianconeri, a quota 12 punti, rimangono virtualmente ancora in corsa per un pass valido per le prossime Final Eight di Coppa Italia, ma dovranno sperare in una lunga serie di risultati positivi dagli altri campi domani e dal recupero di Trieste-Varese (ancora senza una data ufficiale) in cui bisognerà tifare per i lombardi.

Le parole di coach Nicola Brienza «Complimenti alla Virtus, che ha vinto giocando una partita di grande qualità e compattezza trovando grandi giocate in particolare da Teodosic e Markovic che hanno chiuso con 19 assist in due. Abbiamo cercato di fare il massimo in tutte le situazioni, venendo puniti anche oltre i nostri demeriti dal talento degli attaccanti di Bologna anche in alcuni di quei momenti in cui abbiamo provato a cambiare l’inerzia della partita. C’è tanto merito della Virtus in questo. In attacco abbiamo mosso meglio la palla, trovando buon timing e buoni tiri anche nel finale: peccato per un paio di occasioni non sfruttate nell’ultimo quarto mentre stavamo rientrando nel punteggio, ci è mancata un po’ di concretezza. Prendiamo questa sconfitta, cerchiamo di costruire facendo tesoro degli errori e delle cose buone che abbiamo mostrato: questa settimana torniamo nel ritmo del doppio impegno settimanale e dovremo farci trovare pronti a farci valere in tutte le competizioni».