Cinzia Zanotti a Pink&Roll: “Stiamo chiudendo il roster, Zandalasini motivo d’orgoglio”

Cinzia Zanotti, appena confermata sulla panchina dell’Allianz GEAS, è stata ospite del podcast Pink&Roll, l’unico in Italia interamente dedicato alla pallacanestro femminile. L’ex giocatrice, nonché manager della società di Sesto San Giovanni, nell’intervista uscita nella giornata di ieri ha parlato delle prospettive di squadra, del mercato, del futuro del nostro basket e della nazionale. Di seguito trovate il link per ascoltare la puntata e anche la trascrizione integrale dell’episodio.

Come procede a Milano e a Sesto?

La Lombardia sta faticando, non ce ne rendiamo contro perché ormai tutto è ripartito, ovviamente ci vuole molta attenzione da parte di tutti noi, con l’uso della mascherina e delle distanze. Ieri abbiamo cominciato ad allenarci, parlando di pallacanestro, quindi sembra un po’ di rivedere la luce. Però è una cosa che sicuramente ci ha aiutato a pensare a quanto siamo fortunati a poter fare quello che ci piace, proprio nel momento in cui te lo tolgono ti rendi conto della fortuna che abbiamo noi appassionati a guardare le partite ed allenare e le giocatrici a poter giocare a basket. Non tutti i mali vengono per nuocere, però speriamo che ci sia una fine a tutto questo e che possiamo riprendere velocemente a fare una vita normale.

Il GEAS è ripartito dalla tua conferma. La continuità è uno degli aspetti più importanti in un progetto come quello dell’Allianz, che lo sta portando avanti praticamente dal 2013, l’anno in cui ti sei seduta per la prima volta sulla panchina di capo allenatrice, ma anche da ben prima del tuo arrivo.

Sicuramente il fatto che sia a Sesto da tanti anni per me è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, ho fatto un passaggio dalle giovanili alla prima squadra e questo mi permette di avere tanta conoscenza della società e delle persone con cui lavoro, così da poter far sempre una programmazione che guarda al dopo, è un grande vantaggio. Io ho avuto la fortuna di lavorare in una società che mi da molto fiducia, che io sento, ed è inutile dire che se un allenatore va in palestra ogni giorno sentendo la fiducia è qualcosa che ti da energia. Il GEAS è la società dove sono nata e forse sento questa maglia addosso più di tanti altri, perché sono anche cresciuta cestisticamente lì.

Sei stata una giocatrice ha lasciato il segno con la nazionale e adesso rivesti un ruolo manageriale in società. In un’intervista ti definivano “Messina prima di Messina”, secondo te questa figura di allenatore con un incarico decisionale sul mercato e sulla gestione è un pò il futuro della pallacanestro? In NBA, ma anche in WNBA, si vede abbastanza spesso.

Sinceramente non so se è il futuro, ma mi ci sono trovata quasi per caso, più per dovere, perché le circostanze mi hanno portato a dover fare sia l’allenatrice che a gestire la società. Chiaramente non lo faccio sempre io direttamente perché le giocatrici in palestra hanno bisogno di comprendere i ruoli e io sono in primis l’allenatrice. Questo doppio ruolo mi da la possibilità di scegliere la squadra e, restando nel budget, mi permette di fare le scelte che voglio, ovviamente condivise con la società. Mi ci sono trovata e ho cercato di mettere le figure giuste al posto giusto. Ho inserito la figura del General Manager, che non c’era, e che mi da una mano a tutto tondo nella gestione. Devo dire che la cosa di cui mi sono resa conto più di tutte è la difficoltà di riuscire a finire una stagione senza accumulare dei debiti e stando dentro ai soldi che abbiamo a disposizione. Questo mi responsabilizza sulla scelta delle giocatrici perché so che non posso sgarrare e fondamentalmente crea anche qual tensione, ma siccome lo sport in Italia, a differenza dell’America, la nostra prerogativa di squadra è di cercare di finire la stagione senza avere un euro di debito, non avendo un presidente che può coprire. Non è facile ma con tanti aiuti all’interno della società riesco a gestire queste due cose.

Sei l’unica allenatrice donna su una panchina di Serie A1. Non sto qui a chiederti il perchè, ma c’è bisogno di un tocco al femminile sulle panchine della LBF?

Indipendentemente dalla pallacanestro femminile, ritengo che sia nel maschile che nel femminile una donna non fa male in panchina, anzi servirebbe, perchè proprio la donna ha una sensibilità diversa dall’uomo. Se parliamo di NBA, Popovich è stato il primo ad inserire nel proprio staff una donna ed è stato all’avanguardia in molte altre cose in NBA, anche per quanto riguarda i giocatori europei. Io penso che in generale una figura femminile ci vorrebbe. Perchè non ci sono tante donne non te lo so dire. Però ti posso dire che le giocatrici ti seguono solo se dai degli input giusti per far meglio, quindi che tu sia uomo o sia donna interessa poco. Quindi ben vengano assolutamente le donne, ma non sono per le donne a tutti costi: chi ha le capacità è giusto che abbia le stesse possibilità degli uomini.

Parlando della prossima stagione, avete fatto tante conferme, avete salutato Brunner e Williams, qual è la linea del mercato del GEAS per la prossima stagione? Sicuramente cercare di confermare il più possibile.

Sì, l’idea che ho avuto è quella di cercare di mantenere il più possibile la squadra dell’anno scorso, anche perché il campionato si è interrotto praticamente a metà. Sicuramente dopo un inizio un po’ faticoso, come capita, avevamo trovato la marcia giusta, quindi l’idea era questa. Zampieri e Brunner hanno fatto delle scelte personali e non sono rimaste, mentre Williams è stata una mia decisione cambiarla. Mentre sulle italiane abbiamo deciso di confermare tutte le ragazze dell’anno scorso, sono contenta per Costanza Verona perché si era trovata davanti ad una scelta e ha deciso di restare con noi, poi ci sarà Giulia Arturi la nostra capitana, conferma di Crudo e di Panzera. Cambio della straniera, con Williams ho avuto due anni fantastici e mi sono trovata benissimo, ma devo sempre cercare di far qualcosa per migliorare la mia squadra quindi ho cambiato prendendo Gwathmey, che ho visto spesso, che è una giocatrice più alta e più fisica e mi permette più soluzioni soprattutto in difesa e questa cosa mi piaceva molto. Ercoli è rimasta, Oroszova che ho confermato, stiamo chiudendo il roster con il 4 ed il cambio del 4. Manca poco, ho già le idee abbastanza chiare, spero di riuscire a confermare le mie scelte e di riprendere da dove avevamo lasciato.

Gwathmey, nuova straniera di Sesto per il prossimo anno, una “giramondo” che lo scorso anno ha disputato due partite con San Martino di Lupari, di cui una proprio contro il GEAS. In quella partita ti sei fatta più un’idea su di lei?

Devo dire la verità: in quella partita mi ha impressionato molto. Ovviamente non mi sono fermata a quella, ho visto anche la partita contro Palermo e sono andate anche in dietro nel tempo per vedere sue vecchie gare, come quella al preolimpico contro l’Australia in cui fece 32 punti. Fisicamente è una giocatrice importante perchè è 188 cm e salta e corre come una piccola. Ha anche tante possibilità di scelte offensive: può tirare da fuori, sa palleggiare, può fare pick&roll… Devo essere sincera, non pensavo di riuscire a chiuderla, ma sono contenta. Era sotto contratto con la WNBA e non sarebbe arrivata in tempo, poi è stata tagliata e quindi la scelta è stata consequenziale. Mi hanno parlato molto bene di lei anche come persona, non ho avuto dubbi. Dispiace per Williams, ma noi allenatori dobbiamo fare delle scelte per fare dei salti in avanti, dunque questo è il motivo del cambio.

Proprio il termine della WNBA è un’incognita per il come e il quando riprendere il nostro campionato. A tal proposito come ti immagini il ritorno in campo della LBF? Per forza di cose sarà un campionato diverso…

Sicuramente non facile, speriamo innanzitutto di riprendere regolarmente iniziando ad ottobre, ovviamente ci sono delle incognite proprio sulla ripresa. Ci sono delle incognite sul lavoro da far fare alle ragazze, noi ci stiamo lavorando, tutte le giocatrici vengono da un periodo di inattività molto lungo a cui non sono abitutate, quindi bisognerà essere molto cauti. Ci sono dei dubbi anche sulle società, anche noi abbiamo dei dubbi su alcuni sponsor, è un periodo di crisi. Se non arriva un aiuto da parte del governo, delle defiscalizzazioni degli sponsor in ambito sportivo, è difficile trovare uno sponsor. Noi abbiamo la grande fortuna di avere Allianz che si può permettere di proseguire ed abbiamo un Benefattore che ci segue ormai da quattro anni ed è in questo momento il nostro main sponsor, che ci da garanzia di continuare. Su tutti i piccoli sponsor, all’incirca una ventina, non abbiamo conferme, tutti ci dicono ci rivediamo a settembre e vedremo. Per noi sono piccoli sponsor ma se ti capita sullo sponsor principale la situazione non è rosea. Sarà un anno di mezzo, ci sono le tre società top: Ragusa, che un piccolo contraccolpo l’ha subito, Venezia e Schio, che vanno avanti senza batter ciglio e tutte le altre in grande affanno e alla ricerca di stabilità economica.

Le giovani saranno la chiave di volta della prossima stagione, puntare sulle giovani sarà più sostenibile e abbordabile economicamente. Quando si parla di giovani voi siete certamente un esempio da seguire a livello nazionale.

Diciamo che è un pò il nostro focus, perchè velleità di vincere scudetti non lo abbiamo e dobbiamo cercare di darci un obiettivo come staff e società. Cercare di lavorare su giocatrici per farle migliorare è il nostro, sebbene questo ci porti poi a doverle lasciare andare. Per noi è motivo di orgoglio comunque, partendo sicuramente da Cecilia Zandalasini, cresciuta da noi, che quando ha espresso il desiderio di andare a Schio non ha neanche dovuto chiedercelo. Adesso è un motivo d’orgoglio per noi. Nel nostro piccolo anche Verona che era richiesta da una società importante ci ha fatto capire che il lavoro fatto su di lei è frutto di qualcosa fatto bene che non può che farci essere orgogliosi. Di giocatrici GEAS ce ne sono tante in giro per l’Italia e quindi questo è il nostro target.

Continua qui.