A1 – Amber Melgoza nel mirino di Battipaglia

Nome nuovo nel mirino di Battipaglia. Il club campano sta seguendo con attenzione l’americana Amber Melgoza, reduce dall’esperienza a Washington University. Guardia, classe 1998, ha chiuso l’ultima stagione con 17 punti e 5 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2016-2017: The University of Washington (NCAA): 24 games: 2.2ppg

2017-2018: The University of Washington (NCAA, starting five): 30 games: 19.0ppg, 4.2rpg, 2.3apg, 1.2spg, FGP: 42.9%, 3PT: 37.5%, FT: 77.9%

2018-2019: The University of Washington (NCAA, starting five): 32 games: 18.1ppg, 4.3rpg, 2.8apg, 1.3spg, FGP: 38.9%, 3PT: 30.8%, FT: 80.1%

2019-2020: The University of Washington (NCAA, starting five): 30 games: 17.2ppg, 4.8rpg, 2.8apg, 1.2spg, FGP: 47.2%, 3PT: 27.3%, FT: 83.8%