A1 – Anche la Virtus Bologna sonda il mercato, obiettivo Battisodo

Inizia a muoversi anche la Virtus Bologna. Dopo il primo anno di A1, obiettivo principale della società bolognese è quello di rinforzare il gruppo cercando di soffrire molto meno rispetto all’ultima stagione. Praticamente certe le conferme del nucleo storico, il primo obiettivo è quello di una playmaker che possa garantire esperienza: identikit che porta principalmente il nome di Valeria Battisodo, con le due parti in continuo contatto. La giocatrice in uscita da Schio potrebbe così accettare l’offerta delle V Nere, lasciando il Famila dopo due stagioni, l’ultima delle quali chiusa con 4 punti e 2 assist di media.

LA CARRIERA

2005-2006: Stem Marine Parma (A1): EuroCup: 8 games: 3.4ppg, 1.1rpg, 0.8apg, 1.0spg; Italian League: 27 games 3.7ppg

2006-2007: Lavezzini Parma (A1): EuroCup: 8 games: 3.1ppg, 1.1rpg, 1.3apg, 1.8spg; Italian League: 22 games: 2.4ppg, 1.1rpg

2007-2008: Lavezzini Parma (A1): EuroCup: 3 games: 3.3ppg, 1.0rpg, 1.3apg; Italian League: 15 games: 1.4ppg

2008-2009: Liomatic Umbertide (A1): 28 games: 3.5ppg, 1.6rpg, 1.8spg

2009-2010: Club Atletico Faenza (A1): 26 games: 2.8ppg, 2.1spg

2010-2011: Basket Parma (A1): 22 games: 7.1ppg, 1.3rpg, 1.1apg, 1.6spg, FGP: 43.9%, 3PT: 34.3%, FT: 80.0%

2011-2012: Basket Parma (Italy-A1): 24 games: 6.0ppg, 1.5rpg, 1.0apg, 1.4spg, FGP: 40.0%, 3PT: 34.5%, FT: 79.5%

2012-2013: Lavezzini Parma (A1): 24 games: 7.6ppg, 2.5rpg, Assists-3(3.0apg), Steals-3(2.9spg), FGP: 49.5%, 3PT:28.9%, FT: 79.6%

2013-2014: Lavezzini Parma (A1, starting five): 24 games: 6.6ppg, 3.0rpg, 2.4apg, 2.0spg, FGP: 35.0%, 3PT: 31.3%, FT: 52.1%

2014-2015: Lavezzini Parma (Serie A1, starting five): 25 games: 8.7ppg, 2.1rpg, 1.8apg, 1.7spg, FGP: 40.5%, 3PT: 33.8%, FT: 81.8%

2015-2016: Famila Wuber Schio (Serie A1): 22 games: 2.5ppg, 1.4rpg, 2.2apg; Euroleague: 2 games: 1.5ppg, 2.5rpg,2.5apg, 1.0spg

2016-2017: Gesam Gas Le Mura Lucca (Serie A1): 30 games: 5.0ppg, 1.2rpg, FGP: 34.1%, 3PT: 36.7%, FT: 78.4%

2017-2018: Gesam Gas Le Mura Lucca (Serie A1): 25 games: 8.2ppg, 1.8rpg, 2.2apg, FGP: 42.7%, 3PT: 33.3%, FT:63.3%

2018-2019: Famila Wuber Schio (Serie A1, starting five): 31 games: 5.2ppg, 1.7rpg, Assists-5(3.7apg), FGP: 35.1%, 3PT: 36.6%, FT: 75.6%; Euroleague: 14 games: 3.3ppg, 1.8rpg, 2.4apg; EuroCup: 4 games: 2.3ppg, 3.3apg

2019-2020: Famila Wuber Schio (Serie A1): 17 games: 3.9ppg, 1.5rpg, 2.4apg, 1.1spg