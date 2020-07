Dopo la conferma di Potolicchio e la trattativa Bocchetti in corso, ecco arrivare ai dettagli la prima trattativa straniera. La società campana ha infatti messoo nel mirino Stella Johnson, guardia americana di 178 cm. Classe 1998, è reduce da quattro stagioni a Rider University, ultima delle quali conclusa con 25 punti e 8 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2015-2016: Denville, NJ / Morris Catholic High School

2016-2017: Rider University (NCAA, starting five): 30 games: 9.3ppg, 4.4rpg, 2.1apg, 2.7spg, FGP: 54.4%, 3PT: 34.1%, FT: 78.8%

2017-2018: Rider University (NCAA, starting five): 31 games: 16.0ppg, 6.2rpg, 3.2apg, 2.5spg, FGP: 45.3%, 3PT: 40.0%, FT: 72.7%

2018-2019: Rider University (NCAA, starting five): 32 games: 18.8ppg, 5.7rpg, 4.4apg, 2.5spg, FGP: 45.1%, 3PT: 37.7%, FT: 71.9%

2019-2020: Rider University (NCAA, starting five): 30 games: 24.8ppg, 7.6rpg, 3.8apg, 2.9spg, FGP: 52.5%, 3PT: 32.9%, FT: 80.4%

2020: drafted by Phoenix Mercur (WNBA, 3rd(25))