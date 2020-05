E’ ufficiale, non sarà Lorenzo Serventi il nuovo allenatore della PB63, trattativa purtroppo fallita per volere di terze persone.

La società Polisportiva Battipagliese e il presidente Giancarlo Rossini, ringraziano coach Serventi per la sua disponibilità ad approdare nel sodalizio battipagliese e augura allo stesso coach un grande in bocca al lupo per la prossima stagione.

Uff.Stampa Polisportiva Battipagliese