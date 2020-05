A1- Battipaglia, in panchina si punta coach Serventi

Con il blocco retrocessioni e quindi con la permanenza in A1 arrivata, Battipaglia guarda alla prossima stagione a partire da colui che sarà chiamato a guidare la squadra. Non sarà coach Orlando, il cui rapporto con la società è finito a colpi di frecciatine tra interviste varie. Radio mercato parla della firma in arrivo con coach Lorenzo Serventi, candidato numero uno a rivestire il ruolo di head coach. Serventi inoltre non sarebbe nuovo all’ambiente, essendo stato negli ultimi mesi parte dello staff tecnico delle giovanili.