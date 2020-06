A1 – Battipaglia in pressing su Sara Bocchetti

E’ Sara Bocchetti l’obiettivo numero uno di Battipaglia in vista della nuova stagione. Dopo il rinnovo di Potolicchio, il club campano è infatti al lavoro per chiudere l’operazione Bocchetti, reduce da una stagione strepitosa in quel di Vigarano. Classe 1993, Bocchetti ha chiuso l’ultima annata con 16 punti e 4 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2008-2009: Kocca Napoli (A2)

2009-2010: General Construction Coconuda Napoli (A2, starting five)

2010-2011: SACES Napoli (A2, starting five): 27 games: 11.4ppg, 4.5rpg, 0.8apg, 2.5spg, 2FGP: 45.1%, 3PT: 24.1%, FT: 71.2%

2011-2012: Saces Dike Napoli (A2, starting five): 26 games: 13.8ppg, 5.0rpg, 1.0apg, 2.4spg, FGP: 47.1%, 3PT: 27.4%, FT: 70.1%

2012-2013: Saces Dike Napoli (A2, starting five): 29 games: 13.9ppg, 4.8rpg, 2.2spg, FGP: 39.7%, 3PT: 30.7%, FT: 70.3%

2013-2014: Saces Dike Napoli (A2, starting five): 19 games: 15.0ppg, 4.2rpg, 1.3apg, 1.7spg, FGP: 35.9%, 3PT: 32.5%,FT: 84.1%

2014-2015: Saces Mapei Napoli (Serie A1): 29 games: 7.3ppg, 3.1rpg, 1.2spg, FGP: 44.4%, 3PT: 28.9%, FT: 83.3%

2015-2016: Saces Mapei Napoli (Seria A1, starting five): 28 games: 7.4ppg, 2.4rpg, 1.4apg, 1.1spg, FGP: 39.8%, 3PT: 26.4%, FT: 67.4%; Eurocup: 7 games: 3.7ppg, 1.0rpg

2016-2017: Cestistica Spezzina La Spezia (Serie A2): 18 games: 5.9ppg, 1.7rpg, 2FGP: 46.0%, 3FGP: 16.7%, FT: 56.3%, in Feb.’17 moved to Fixi Piramis Torino (Serie A1): 6 games: 6.0ppg, 2.5rpg, 1.0apg, FGP: 46.2%, 3PT: 25.9%, FT: 75.0%

2017-2018: Fixi Piramis Torino (Serie A1): 20 games: 4.5ppg, 1.4rpg, 1.7apg

2018-2019: Meccanica Nova Vigarano (Serie A1, starting five): 25 games: 12.1ppg, 4.1rpg, 1.6apg, 1.0spg, FGP: 34.6%, 3PT: 35.1%, FT: 76.9%

2019-2020: Pallacanestro Vigarano (Serie A1, starting five): 20 games: 15.9ppg, 3.7rpg, 1.9apg, FGP: 31.5%, 3PT: 28.9%, FT: 81.9%