Rinforzo in arrivo in casa Battipaglia. Secondo quanto riportato su Il Mattino odierno la società del presidente Rossini ha messo nel mirino Alyssa Lawrence, ala americana ma di passaporto francese. Classe 1995, Lawrence è reduce da tre stagioni in Svezia in maglia Umea, l’ultima delle quali conclusa con 9 punti e 7 rimbalzi di media a partita.