A1 – Blitz Sassari, ai dettagli la firma di Kennedy Burke

Sassari continua senza sosta il proprio mercato. Annunciata pochi giorni fa Fekete sotto canestro, la formazione di Restivo è ormai prossima ad annunciare un’altra ex Selargius, ovvero Gagliano. Non solo però, il club sardo è ai dettagli per chiudere il primo colpo del proprio mercato: trattativa serrata infatti con Kennedy Burke, guardia americana attualmente in Wnba con Indiana (4.3 ppg nelle prime 3 gare). Burke è una giocatrice di assoluto talento, come già ha dimostrato nell’ultima stagione con il Kayseri. Con il club turco in 19 incontri ha viaggiato a 21 punti di media a partita, tirando con il 50% da due e catturando 10 rimbalzi di media a partita.