A1 – Blitz Venezia, in arrivo Giulia Natali

Colpo di mercato per la Reyer Venezia. La formazione di Ticchi è pronta infatti ad aprire il proprio mercato mettendo nero su bianco con uno dei prospetti più interessanti del nostro basket. Si tratta infatti di Giulia Natali, classe 2002 molto vicina alla firma con il club orogranata. Pilastro delle nazionali giovanili, Natali si è confermata nell’ultima stagione tra le giovani più intriganti chiudendo con 9 punti e 3 rimbalzi di media in 23 minuti a partita la sua terza stagione in A1 con Vigarano.

LA CARRIERA

2016-2017: Vassalli 2G Vigarano junior team

2017-2018: Meccanica Nova Vigarano (Serie A1, starting five): 14 games: 2.4ppg

2018-2019: Meccanica Nova Vigarano (Serie A1, starting five): 25 games: 5.9ppg, 2.3rpg, 1.2apg, 1.8spg, FGP: 43.7%, 3PT: 20.0%, FT: 78.1%

2019-2020: Pallacanestro Vigarano (Serie A1, starting five): 20 games: 9.0ppg, 2.3rpg, 1.5apg, Steals-5(2.0spg), FGP: 52.4%, 3PT: 38.5%, FT: 75.0%