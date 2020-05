A1 – Blitz Venezia, nel mirino c’è la bomber Yvonne Anderson

Venezia è pronta ad aprire il giro di arrivi. E il primo nome è di quelli importanti. La società orogranata ha infatti messo nel mirino la guardia americana Yvonne Anderson, autentica macchina da canestri. Anderson, classe 1990, è reduce da un incredibile stagione in Turchia con la maglia del Besiktas dove si è messa in luce come la miglior marcatrice del torneo, con 26 punti di media a partita in 17 incontri toccando in sette gare oltre i 30 punti con un picco di 37 nella sfida contro Adana Basket. La giocatrice, già vista in Italia con la maglia di Torino, ha inoltre messo insieme 5 rimbalzi e 6 assist di media a dimostrazione di quanto sia un elemento molto completo. La trattativa sembra ben indirizzata con Anderson che dovrebbe tornare a giocare così nel nostro campionato.

LA CARRIERA

Hoover (Ala.) High School in Birmingham

2007-2008: Columbia, MO / Hickman High School: 23.6ppg, 4.5rpg, 3.0apg, 3.4spg

2008-2009: The University of Texas (NCAA): 33 games: 4.7ppg, 1.6rpg, 1.4apg, 1.0spg

2009-2010: The University of Texas (NCAA): 33 games: 4.3ppg, 1.7rpg, 1.2apg, 1.1spg

2010-2011: The University of Texas (NCAA, starting five): 33 games: 11.8ppg, 3.0rpg, 3.2apg, 1.7spg, FGP: 46.6%, 3PT:43.2%, FT: 70.2%

2011-2012: The University of Texas (NCAA, starting five): 31 games: 11.7ppg, 3.5rpg, 5.5apg, 2.7spg, FGP: 40.8%, 3PT: 30.4%, FT: 67.7%

2013-2014: In Nov.’13 signed at Visby Ladies (Sweden-Damligan, starting five): 15 games: 16.1ppg, 4.7rpg, 3.1apg, Steals-1(3.1spg), 2FGP: 37.3%, 3FGP: 17.8%, FT: 75.3%

2014: in March joined Kilsyth Lady Cobras (Australia-SEABL, starting five)

2014-2015: Amicale Steinsel (Luxembourg-Total League, starting five): 25 games: Score-1(29.8ppg), 7.2rpg, Assists1(6.5apg), Steals 1(3.9spg), FGP-1(59.1%), 3PT: 21.7%, FT: 78.5%

2015-2016: Pallacanestro Torino (Italy-Serie A1, starting five): 30 games: Score-4(19.5ppg), 4.8rpg, Assists-5(3.4apg), Steals-2(3.4spg), FGP: 53.7%, 3PT: 24.1%, FT: 78.7%

2016-2017: Galatasaray M.P. Istanbul (Turkey-KBSL) BAT: 1040/17 : 18 games: 14.1ppg, 4.4rpg, 3.3apg, 2.2spg, 2FGP: 43.1%, 3FGP: 39.3%, FT: 80.6%: Eurocup: 3 games: 13.7ppg, 2.0rpg, 3.0apg, 1.3spg

2017: Chicago Sky (WNBA), traing camp

2017-2018: Olympiacos Pireus (Greece-A1, starting five): 25 games: 11.3ppg, 2.8rpg, 3.2apg, Steals-5(2.3spg), FGP2(61.1%), 3PT: 37.1%, FT: 78.9%; Eurocup: 10 games: 12.9ppg, 3.5rpg, 2.2apg, 1.4spg, FGP: 50.6%, 3PT: 39.1%, FT: 74.1%

2018-2019: Bellona Kayseri Basketbol (Turkey-KBSL, starting five): 12 games: 17.8ppg, 5.2rpg, 4.9apg, 2.3spg, FGP:

52.7%, 3PT: 30.2%, FT: 76.6%, in Jan.’19 moved to Mersin Buyuksehir Belediye (Turkey-KBSL, starting five): 17 games: 12.8ppg, 3.8rpg, 4.5apg, Steals-4(2.4spg), FGP: 53.1%, 3PT: 37.5%, FT: 79.6%

2019-2020: Besiktas CT Istanbul (Turkey-KBSL, starting five): 17 games: Score-1(25.9ppg), 4.7rpg, Assists-5(6.3apg), Steals-2(2.0spg), FGP: 52.1%, 3PT: 42.4%, FT-1(92.2%)