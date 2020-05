A1 – Botto Schio, è Natasha Cloud l’annuncio stellare in arrivo?

Un ciclone sta per abbattersi sul campionato italiano. Il Famila Schio nella giornata odierna ha annunciato per domani una nuova diretta, programmata per le 18.30. La società l’ha definita una “bomba di mercato”, Masciadri a inizio settimana aveva fatto di meglio definendolo “un annuncio stellare”. Ed è difficile darle torto: l’indiscrezione che ci è arrivata è di quelle forti, fortissime e che al 28 Maggio rischia di essere già il colpo di mercato dell’estate in Europa.

L’identikit porta a un nome pesantissimo e affascinante e risponde a quello della fortissima Natasha Cloud, campionessa WNBA nel 2019 con le Washington Mystics. Guardia, classe 1992, Cloud è stata inserita nel secondo miglior quintetto difensivo oltre a esser protagonista con 18 punti a referto nella decisiva finale di gara 5. Le medie parlano di 10 punti e 6 assist di media in 32 minuti di media a partita, a significare l’importante impatto che la giocatrice ha avuto.

Recentemente è stata invece impegnata in Cina, dove si è messa in mostra con lo Zhejiang Golden Bulls mettendo insieme 17 punti, 6 assist e 6 rimbalzi di media. Un nome che rischia di portare Schio anche tra le principali protagoniste in Euroleague e che regalerebbe al campionato Italiano una delle più forti giocatrici dei campionati recenti.