A1 – Brixia, un’altra ex Bruschi nel mirino: è Tassinari

Missione A1 per rimanerci. Dopo aver rilevato il titolo di un club di A1, Brixia Basket sta cercando di ripartire evitando gli errori della scorsa stagione fatti in fase di mercato. La prima new entry, annunciata ieri, è quella della forte australiana Garrick reduce da una stagione da protagonista dove si è messa in evidenza con San Giovanni Valdarno. Il secondo annuncio, che potrebbe arrivare a breve, sembrerebbe portare ad un’altra giocatrice vista questa stagione in maglia Bruschi. Si tratta di Elisabetta Tassinari, che dopo le esperienze con Virtus Bologna e Bruschi (9 pt 2rb 30′) sembrerebbe davvero vicina a firmare con il club lombardo.