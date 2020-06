A1 – Broni sempre più “Casa Italia”, nel mirino Ianezic

Broni sempre più Casa Italia. Un progetto ambizioso e affascinante quello che sta spingendo il nuovo GM Corbelli: sono già cinque le giocatrici “a referto”, ovvero Orazzo, Togliani, Parmesani, Castello più la novità Rulli in arrivo da Costa Masnaga. La volontà è quella di un roster made in Italy, con una sola straniera nel ruolo di pivot, così come riportato oggi nell’edizione de La Provincia Pavese. Intanto nelle ultime ore il nome caldo è quello di Giulia Ianezic, che potrebbe sposare a breve mettere nero su bianco con il club lombardo. Ianezic è reduce da una stagione positiva con Udine, con la giocatrice classe 2000 che ha chiuso con 9 punti e 4 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2016-2017: Querciambiente Muggia (Serie A3)

2018-2019: Delser Udine (Serie A2, starting five): 28 games: 8.6ppg, 2.9rpg, 1.3apg, FGP: 41.6%, 3PT: 37.2%, FT: 70.6%

2019-2020: Delser Udine (Serie A2, starting five): 20 games: 9.1ppg, 4.1rpg, 1.1apg, 1.2spg, FGP: 34.9%, 3PT: 34.0%, FT:68.0%